На перевале Дятлова установили скульптуру в память о туристах: весит полтонны, везли на прицепе сквозь дождь и мошкару

Высота скульптуры - 4 метра. Фото: instagram.com/gregory_m/

На перевале Дятлова, где в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов, появилась скульптура. Ее создал российский художник Григорий Масленников (Также известен как Георгий Эмви, - Прим. Ред.), в память о трагических событиях. Высота скульптуры – четыре метра. Весит он полтонны. И выглядит необычно – блестящие человеческие фигуры на ней проходят сквозь скалу, словно бесплотные. Везли ее на перевал на прицепе.

- Вот уже третью ночь мы не спим в прямом смысле. Потому что логистика до перевала катастрофически сложна, - рассказал у себя в Инстаграм художник. - Это сперва самолет Москва – Екатеринбург. Далее 11 часов на поезде до Ивделя. После чего на внедорожнике 3,5 часа до Вижая. Оттуда на квадроцикле еще 2,5 часа до базы в Ушме – этнической деревни народности Манси. Далее ты едешь по непроходимой дороге до базы Ильича. А там и вовсе после еще 8 часов до перевала.

Фото: instagram.com/gregory_m/

Скульптуру везли в разобранном виде в коробках. Помимо них художник с товарищами взяли инструменты, цемент и металлический каркас-основание. А также созданный из досок настил. Все это потом уже на перевале собиралось в скульптуру.

- Зачастую останавливаться не было ни времени, ни желания, - отметил художник. - Дожди, комары и мошкара такого адского количества, что просто ситуация переходила в дурдом. И все это сопровождается огромным прицепом, который необходимо постоянно перевязывать или трансформировать состав груза, весом в полтонны, в процессе нашего путешествия.

До перевала скульптуру везли в разобранном виде - в коробках. Фото: instagram.com/gregory_m/

Кстати, это уже не первый памятник на перевале, посвященный гибели группы Игоря Дятлова. На одном из каменных останцев рядом с местом гибели в 1963 году была установлена мемориальная доска. В 1989 году к ней добавилась еще одна.

О том, что же случилось на перевале Дятлова с туристами в ночь на 2 февраля 1959 года точно не известно до сих пор. По какой-то причине посреди ночи туристы разрезали палатку и выбежали из нее на мороз в том, в чем спали. Спустя месяцы поисковая группа нашла их изувеченные тела в разных местах. Версий того, что могло случиться с туристами уже около 100. По мотивам этих трагических событий было снято множество российских и зарубежных документальных и художественных фильмов и сериалов. Также по мотивам выходили книги и видеоигры.

Одна из памятных табличек, появившихся на перевале еще в советское время. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

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