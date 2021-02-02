Версия: туристы на перевале Дятлова погибли из-за магнитной аномалии

Группа Игоря Дятлова погибла в начале февраля 1959 года. Фото: Госархив

В истории о гибели девяти туристов на перевале Дятлова в 1959 году до сих пор много белых пятен. Например, не ясно, что же заставило опытных туристов, за плечами которых не один поход, в страхе разрезать ножом палатку и посреди ночи выбегать из нее на губительный мороз.

За 62 года исследователями было озвучено уже больше 100 различных версий случившегося – от фантастических, вроде встречи с НЛО, до конспирологических, вроде испытаний секретного оружия.

Палатка, найденная на месте трагедии. Фото: Госархив

Впрочем, появляется и немало версий, которые объясняют произошедшее природными явлениями. Сегодня одна из таких была озвучена на ежегодной конференции, посвященной гибели группы Дятлова (она проводится в день предполагаемой гибели туристов – 2 февраля, - Прим. Ред.). Так, согласно предположению Александра Алексеенкова, жителя Москвы, который не раз ходил в исследовательскую экспедицию на перевал Дятлова, туристы выбежали из палатки из-за магнитной аномалии, которая привлекла молнии.

- Для себя я давно определил, какая ситуация заставила бы меня разрезать палатку, чтобы экстренно эвакуироваться из нее – это обрушение палатки и неожиданный катаклизм, сочетающий свет и звук, - объясняет Александр Алексеенков.

Зимняя экспедиция КП и Первого канала на перевал Дятлова. Корреспонденты инсценируют события и выбегают из палатки как «дятловцы». Фото: Николай ВАРСЕГОВ

По данным исследователя, неподалеку от того места, где стояла палатка группы Дятлова, под землей находится магнитная аномалия, которая сама по себе может притягивать молнии. Сами молнии могли появиться на перевале из-за очень редкого сочетания природных явлений.

- Возможно, произошло аномальное столкновение воздушных масс, - говорит Александр. - Горный хребет в той местности разграничивает западные и восточные воздушные массы. И на пике солнечной активности их столкновение могло обернуться аномальной грозой. В тот год вообще была аномальная солнечная активность, которая до настоящего времени даже близко не повторялась. В феврале 1959 года метеостанция в Бурмантово (поселок в 75 километрах от перевала Дятлова, - Прим. Ред.) зафиксировала в том регионе целых семь полярных сияний. Если была гроза, магнитная аномалия могла притягивать молнии. Они могли бить рядом с палаткой.

Мемориальная доска на перевале Дятлова. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Правда, почему именно погибли туристы, эта теория не объясняет. Тела участников похода были найдены поисковой группой спустя несколько месяцев на разном удалении от палатки. Тела были изувечены, и что именно их погубило до сих пор остается загадкой.

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