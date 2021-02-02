Новые версии гибели группы Дятлова: прямая трансляция

Палатка с разрезанной стенкой, найденная на перевале поисковой группой в 1959 году. Фото: ru.wikipedia.org

Это случилось 2 февраля 1959 года - на севере Свердловской области у перевала, который теперь известен, как перевал Дятлова, один за другим погибли девять туристов из Уральского политехнического института. Их изувеченные тела нашли лишь месяцы спустя.

И травмы на них, а также то, на каком расстоянии они находились от палатки, до сих пор вызывают много вопросов. Как именно погибли туристы? Что заставило их в мороз и сильный ветер покинуть палатку почти без одежды и разбежаться практически в разные стороны? И, самое главное, почему, убегая из нее, они не воспользовались выходом, а ножом прорезали одну из стенок?

Исследователи со всего мира до сих пор бьются над разгадкой. По мотивам этой истории было снято множество документальных и художественных фильмов, а также один сериал. Было предложено несколько правдоподобных версий, вроде схода лавины, несколько конспирологических, вроде испытаний нового секретного оружия, под действие которого попали студенты, и множество фантастических, как например встреча студентов с НЛО.

По традиции каждый год 2 февраля исследователи встречаются в стенах университета, из которого в 1959 году группа Дятлова отправилась в свой последний поход, и делятся новыми открытиями, сделанными ими. Несмотря на пандемию коронавируса, проходит такая и сегодня.

Корреспонденты "Комсомолки" ведут с нее прямую трансляцию

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