«Было очевидно, что это связано с военными»: cестра Игоря Дятлова о гибели туристов на перевале в 1959-м

Прошло 60 лет, а никто до сих пор и не может точно сказать, что же погубило девять уральских туристов, отправившихся в поход на север Свердловской области в 1959 году. В надежде получить ответ на этот вопрос родная сестра погибшего лидера группы Игоря Дятлова написала обращение к президенту России Владимиру Путину. Кроме нее, подписи поставили также члены фонда памяти группы Дятлова, а также участники поисков 1959 года и писатель Олег Архипов вместе с представителем Русского географического общества Евгением Тамплоном.

В обращении они просят главу государства поручить Следственному комитету России заняться расследованием трагедии. Ну а расследование 1959 года они считают фикцией.

- В старом уголовном деле написано, что причиной гибели стала «стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Это какая-то фантастика! - возмущается Татьяна Перминова, родная сестра погибшего Игоря Дятлова. - Как советские следователи выдумали такую волшебную фразу? Будто НЛО прилетело. Глупо просто. Видимо, у них не было выхода, надо было что-то написать.

Татьяна Перминова, родная сестра погибшего Игоря Дятлова, уверена, что к трагедии 1959 года имеют отношение военные.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине лета фонд «Памяти группы Дятлова» обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по истории с перевалом. Однако на днях им пришел ответ: обращение перенаправлено в Генеральную прокуратуру РФ. Членов фонда такой ответ не устроил, так как Генпрокуратура не может возбудить уголовное дело, а без него не получится провести эксгумацию тел погибших туристов.

- В 1959 году мне было 12 лет, - рассказывает Татьяна Перминова. - Мы жили в Первоуральске под Свердловском и слухи о том, что Игорь с другими ребятами пропал и их ищут, до нас не доходили. Кроме того, незадолго до своей гибели Игорь из Ивделя прислал нам открытку, написал, что сразу после похода поедет в Пензу на преддипломную практику, попросил прислать ему белье и вещи, пообещал, что домой заезжать не будет. Поэтому мы сильно и не беспокоились. А потом, в конце февраля, когда я вышивала полотенце для мамы на 8 Марта, у нас зазвонил телефон: «Девочка, взрослые дома есть? Передай им трубку». Так мы узнали, что Игорь погиб.

Как вспоминает Татьяна Перминова, после этого ее родители уехали в Ивдель, а затем и в Свердловск, чтобы решить вопрос с похоронами. Кроме этого, они обходили все инстанции, пытаясь понять, что же случилось с их сыном и другими туристами.

- В одном из кабинетов отца спросили: «Вы член партии?» Видимо, хотели больше рассказать, но он ответил, что в партии не состоит. «Тогда извините, ничего сказать не можем», - ответили ему, - вспоминает сестра Игоря Дятлова. - Я несколько дней не могла ходить в школу, потому что все спрашивали, что там случилось. В конце концов, моим родителям сказали буквально следующее: «Вам никто никогда ничего не расскажет. Успокойтесь и считайте, что они замерзли». Но у нас в семье для всех было ясно, что это связано с военными. К тому же родителям некоторых погибших говорили, что если хотите получить пенсию по утере, то идите к военным.

Группа Игоря Дятлова погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на севере Свердловской области. Фото: из материалов дела 1959 года.

Как отмечает Татьяна Перминова, новость о гибели детей сильно сказалась на здоровье всех родителей туристов из группы Дятлова.

– Мать до конца жизни себя корила в том, что дала разрешение Игорю на этот последний поход, – вспоминает Татьяна. – Он тогда не один к ней пришел. Просил разрешения на поход, говорил, что они с ребятами заканчивают институт и этот поход будет последним, потом все разъедутся кто куда. Она согласилась и до самого конца не могла себе простить этого.

В таком виде поисковая группа нашла палатку погибших туристов в 1959 году. Фото: из материалов дела 1959 года.

В версию о том, что ее брата и других туристов на перевале погубило некое природное явление, она не верит.

– Это же невозможно. Кто был в этих горах, знает, что лавины там не может быть, – говорит Татьяна. – Снежная доска… но тут тоже должны быть условия. Ураган? Да ведь Игорь и остальные бывали и в гораздо худших условиях. Не могли ни с того ни с сего погибнуть, да еще и получить такие травмы. Они ведь часто к нам домой все приезжали. Чинили у нас палатку. Я их помню. Все могучие высокие, ели много всегда – растущие организмы у всех. У всех серьезные профессии были бы, планы огромные. А смерть их была ужасной и тяжелой. Это неправильно.

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