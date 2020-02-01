«На перевале Дятлова я копьем отбивался от медведя»: исследователь из Перми опроверг одну из главных версий гибели группы Дятлова

В воскресенье, 2 февраля, исполняется ровно 61 год, как на севере Свердловской области при невыясненных до конца обстоятельствах погибла туристическая группа студентов из девяти человек. Место, где случилась трагедия, с тех пор называют перевалом Дятлова, в честь руководителя тургруппы Игоря Дятлова.

Его часто посещают туристы, а также те, кто и сейчас, спустя больше полувека хочет докопаться до истины и понять, что же там случилось 2 февраля 1959 года. Порой такие походы и сами едва не заканчиваются трагедией. О самом последнем случае на конференции, посвященной годовщине гибели группы Дятлова, нам рассказал Сергей Фадеев, исследователь, приехавший в Екатеринбург из Пермского края. В конце лета, когда он в очередной, уже девятый раз, поднялся на перевал Дятлова, его атаковал… медведь.

- У нас была группа из десяти человек, - вспоминает Сергей Фадеев. - Лагерь мы разбили в двух километрах от перевала. И вот в один из дней я решил подняться на перевал. Мне надо было уточнить место, где находилась палатка группы Дятлова и собрать доказательства. Никто из группы со мной не пошел. Я поднялся на перевал повыше того места, где стояла палатка. Долго сидел, фотографировал местность.

Зимняя экспедиция КП и Первого канала на перевал Дятлова. Сцена под кедром. Актеры в роли "дятловцев" согревают замерзшие ноги.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Как отмечает исследователь, в тот день на перевале была сильная облачность. Облака, как туман, набегали на гору снова и снова, благодаря чему медведь и смог незаметно выйти из леса.

- Очередное облако нашло на гору, я повернулся и увидел в 20 метрах от себя стоящего на четырех лапах медведя. Особь была здоровенная. Одного удара лапой мне бы хватило, чтобы погибнуть, - добавляет Сергей Фадеев. – Это вообще редкость. Медведь ведь лесной житель, а не горный. А я был на горе. Но он, видимо, подумал, что я как-то на его территорию претендую. Как только медведь понял, что я заметил его, он сразу кинулся в мою сторону. Я мгновенно побежал от него.

В этот момент Сергей Фадеев находился на краю каменистого склона. Запнувшись, он упал и стал катиться под гору, ударяясь об острые камни. Медведь бежал следом.

- Я уже себя похоронил тогда, но когда остановился, то увидел шанс на спасение – альпеншток, который я ранее воткнул в землю внизу горы – прямая металлическая палка, - говорит исследователь. - Я прыгнул к нему, схватил и как копьем сделал выпад на медведя. И закричал еще при этом так, будто сам хочу его разорвать: «Стоять!». Решалась моя жизнь, буду я жить дальше или нет. И тут медведь резко остановился, а затем убежал прыжками вверх по горе. Он бы в тот момент любого горного козла обогнал.

Спасаясь от медведя, Сергей Фадеев покатился по каменистому склону горы и сломал себе левую руку.Фото: Данил СВЕЧКОВ

При падении Сергей сломал себе левую руку. До лагеря он шел через лес, опасаясь очередного нападения. Но медведь его больше не преследовал. В лагере исследователю оказали первую помощь, после чего группа вместе с ним пошла обратно к ближайшему населенному пункту. Несмотря на случившееся, в версию о том, что на группу Игоря Дятлова точно так же мог напасть медведь Сергей не верит.

- Ни разу не было, чтобы медведь нападал на группу больше трех человек, - отмечает исследователь. – Да и потом, у группы Дятлова ведь были топоры. Если бы медведь напал, они бы наверняка стали отбиваться ими от медведя, как я альпенштоком. Такое происходит бессознательно от страха и адреналина. Человек даже сам не понимает, как оружие оказывается у него в руке. На самом деле у меня другая версия того, что с ними случилось. Она довольно сложная. Но если вкратце, то в советское время в тайне авиаконструктором Владимиром Мясищевым разрабатывались сверхзвуковые самолеты. Во время испытаний один из них пролетел над перевалом, и группа попала под образовавшийся под самолетом смерч.

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