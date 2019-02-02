«Палатка - не более чем инсценировка, они погибли в другом месте»: необычные версии гибели туристов на перевале Дятлова

В феврале 1959 года на севере Свердловской области пропали девять туристов. Ими руководил выпускник Уральского политехнического института Игорь Дятлов. Позже поисковая группа нашла тела туристов. До сих пор неясно, что же стало причиной их гибели. Сегодня, 2 февраля, трагедии исполнилось ровно 60 лет. В связи с этим в Екатеринбурге прошла конференция, на которой исследователи озвучили несколько версий произошедшего. Ниже мы публикуем самые необычные из них.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА РАКЕТА

На конференции участники первым делом вновь вернулись к версии о том, что туристов погубили испытания некоего оружия. Так, академик Петр Бартоломей, который не раз в юности ходил в походы с Игорем Дятловым, отметил, что группа была опытная и даже без топографической карты ее участники могли пройти по тяжелому маршруту.

Корреспонденты инсценируют события и бегут по снегу как «дятловцы».Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- За год до гибели тургруппы, мы с Игорем Дятловым поднялись в гору, - вспоминает Петр Бартоломей. - Карты у нас не было, так Игорь Дятлов провел нас по маршруту в 50 километров просто по памяти. Ему достаточно было просто пролететь на самолете незадолго до похода над этим местом, чтобы потом не потеряться на месте. В этом походе мы впервые ставили палатку на лыжи. Именно таким способом тургруппа Дятлова спустя год поставила палатку перед своей гибелью.

По версии Петра Бартоломея, тургруппа Игоря Дятлова погибла не вечером 1 февраля, а утром 2 февраля.

- Есть информация, что 2 февраля был запуск ракеты с Капустина Яра с аварийным прерыванием, - сообщает Петр Бартоломей. - Это было в шесть часов утра по Москве. У нас в восемь утра. Мы сделали запрос в Минобороны с помощью Эдуарда Росселя, члена Совета Федерации. Но ему сообщили, что «события того времени это до сих пор засекреченная информация федерального уровня».

Но, как удалось выяснить нашим журналистам, пуск Р5-М от 2 февраля 1959 года никакого отношения к гибели туристов не имеет.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. ФОТО: Фонд памяти группы Дятлова

ПРОЛЕТАВШИЙ МИМО АН-2 ОБЛИЛ ТУРИСТОВ ГОРЮЧИМ

Валентин Якименко, участвовавший в поисках туристов в 1959 году, высказал свою версию – причиной гибели молодых людей стал некий летающий объект. Он уверяет, что обнаружил утерянные кадры, сделанные на фотоаппарат, который был у тургруппы Игоря Дятлова.

- На кадрах есть светлые фрагменты, напоминающие обрезки каких-то деталей, - говорит Валентин Якименко. - Там есть кучности, напоминающие северное сияние, ионизацию атмосферы. Также было несколько фотографий. На них объект с ярким пятном. И из него вытекает субстанция. Объект явно летит. Считаю, что это самолет Ан-2, у которого из бака вытекает горючее. Если это топливо, 1200 литров, вылилось на участников туристической группы, то, вероятно, именно это и стало причиной бегства молодых людей из палатки.

ТУРИСТОВ СГУБИЛА ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

Другой исследователь выдвинул версию о запретной зоне, якобы существующей в районе перевала Дятлова, на которую зашли туристы.

- В 1959 году я был студентом УПИ, а мой отец оказался главным обвиняемым в гибели группы Дятлова, потому что это он подписал все маршрутные листы, по которым они пошли, - рассказал Юрий Гордо. - Все считали, что он послал их на верную смерть в запретную зону. Его за это из партии исключили. В Обкоме партии потом объяснили, что нужно было кого-то показательно наказать.

Подтверждением существования запретной зоны Юрий Гордо считает тот факт, что его отцу не сразу удалось вылететь на поиски пропавших туристов.

- След КГБ отец обнаружил, когда поехал в Уктусский аэропорт просить самолет на поиски, - говорит Юрий Гордо. - Ему сказали, что «мы в запретные зоны не летаем». Однако он через своего друга в Обкоме КПСС все же добился этого полета. И в первый же рейс с ним полетел некий человек в штатском, который контролировал все их действия.

Другим подтверждением существования запретной зоны Юрий Гордо считает инцидент со шпионом Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. 1 мая 1960 года его самолет с высокоточной фотоаппаратурой был сбит над Свердловском.

- Пауэрс летел за перевал Дятлова, он интересовался запретной зоной, - говорит исследователь. - Такой сумасшедший полет - из Пакистана без посадки полететь на такое расстояние… Он пытался на такой высоте сфотографировать запретную зону, но его сбили.

Поисковики шли по перевалу шеренгой, каждый метр протыкая снег щупами. ФОТО из архива фонда памяти группы Дятлова.

ТУРИСТЫ ПОГИБЛИ В ДРУГОМ МЕСТЕ

Одной из самых ярких версий, озвученных на конференции была та, согласно которой туристы погибли совсем не в том месте, где были обнаружены их тела.

- Я считаю, что туристы погибли на горе Отортен, - предположил Шамиль Сабиров, исследователь. - Там произошло испытание ядерного оружия на высоте мощностью около 10 килотонн. И этот взрыв накрыл группу. Дубинина и Золоторев стояли на улице, поэтому им досталось больше всего. Остальные находились в палатке. Таким образом все основные события происходили именно на Отортене. А палатка, которую нашли на горе Холатчахль – не более чем инсценировка.

По версии исследователя, доказательством этому служит то, что найденная палатка была поставлена не профессиональными туристами, а любителями, которые не знают, как это делать правильно.

- У данной палатки нет центральных стоек, - говорит Шамиль Сабиров. - Есть обрезанная палка. Ее поставили люди, которые понятия не имеют, как это делается.

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