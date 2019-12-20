2019-12-20T13:38:20+03:00
Общество

«Надо проверить кости и узнать, чем они отравились»: родственники «дятловцев» намерены выйти на президента через СПЧ

По их версии ночью 2 февраля 1959 года туристов из палатки на мороз выгнал ядовитый газ
Данил СВЕЧКОВ
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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы ДятловаЗимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова
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Родственники туристов, погибших на перевале Дятлова в Свердловской области в 1959 году, решили снова попросить президента помочь в возбуждении уголовного дела по факту гибели людей. Они надеются, что это поможет выяснить точную причину смерти «дятловцев».

Этой осенью родственники уже написали одно обращение к Владимиру Путину. Однако на этой неделе стало известно, что из администрации президента обращение было перенаправлено в Следственный комитет, а оттуда в Генпрокуратуру, после чего его перенаправили в прокуратуру Свердловской области.

Представителей фонда Памяти группы Дятлова, который и организовал подписание обращения, не устроил такой вариант, поэтому они решили попробовать обратиться к главе государства еще раз, но другим путем. Об этом они рассказали на круглом столе, который прошел сегодня, 20 декабря, в Екатеринбурге.

Адвокат Евгений Черноусов Фото: Данил СВЕЧКОВ

Адвокат Евгений ЧерноусовФото: Данил СВЕЧКОВ

- Следующий ход: мы обратимся от потерпевших в совет по правам человека, в котором недавно президент проводил совещание, - говорит Евгений Черноусов, адвокат, представляющий интересы фонда. - Там выступал Генри Резник. Он критиковал судебную систему. Смелый, уважаемый человек. Мы к нему обратимся. Думаю, он окажет содействие, обратится к президенту лично, чтобы следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы нашли гистологическую экспертизу, чтобы она оказалась в этом деле о гибели туристов. Если возбудят уголовное дело, то можно будет провести и официальную эксгумацию тел погибших. Нам надо посмотреть в костях, чем же они отравились.

По версии, озвученной Евгением Черноусовым на круглом столе, туристы погибли из-за некоего отравляющего газа, который проник в палатку и вынудил молодых людей посреди ночи выбежать раздетыми на улицу в мороз.

- Если бы это было не отравление, то гистологическая экспертиза из дела в 1959 году не исчезла бы, - отмечает Евгений Черноусов. - Это подтверждает нашу версию об отравлении туристов газом. Гистологическая экспертиза была проведена 29 мая 1959 года, а результатов нет.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла предположительно в ночь на 2 февраля 1959 года на севере Свердловской области. Незадолго до гибели туристы зачем-то разрезали палатку и выбежали через разрез раздетые на мороз. Их тела позже была обнаружены поисковой группой в разных местах в обезображенном виде.

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Так считает судмедэксперт Эдуард Туманов, который вместе с другими специалистами отправился на перевал Дятлова. В составе экспедиции также журналисты «Комсомолки» и канала «Россия-1» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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