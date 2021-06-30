Надежность и комфорт: дистрибьютор бренда представил в Екатеринбурге новую «ГАЗель NN» и начал сбор предзаказов

В 15 городах России прошла презентация автомобилей нового поколения «ГАЗель NN». Посчастливилось принимать новый автомобиль и Екатеринбургу. Гости дилерского центра «АвтоСила» смогли не только оценить возможности нового автомобиля, записаться на тест-драйв, но и поучаствовать в викторине с ценными призами. Кстати, главным призом был автомобиль!

АВТОМОБИЛЬ СТАЛ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ

Заявки на новую модель автомобиля «ГАЗ» начали принимать с 24 июня. А с 24 августа стартуют его продажи. «ГАЗель NN» – это не просто новая модель, это принципиально новая для отечественного автопрома платформа, на которой реализован переход от аналоговых технологий управления к цифровым. За счет этого автомобиль помимо того, что он практичный, становится максимально безопасным и комфортным.

- В критических ситуациях подключаются электронные «помощники» водителя. Это помогает водителю избегать каких-то негативных последствий, - рассказывает директор по качеству Горьковского автомобильного завода Павел Слепцов. - Важным моментом является и комфорт, а также эргономика салона, которая напрямую влияет на состояние водителя и его продуктивность. В «ГАЗели NN» - абсолютно новые интерьер кабины, машина стала более удобной и эргономичной.

Сделать автомобиль безопасным, комфортным и эффективным - это была первостепенная задача для разработчиков.

- Когда мы в 2013 году запустили производство «ГАЗель Next», она стала родоначальником целого поколения моделей. Запуск автомобиля на цифровой платформе открывает нам аналогичные перспективы по развитию модельного ряда в течение ближайших лет, - продолжает Павел Слепцов.

СЕРВИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

Над новой моделью команда Горьковского автомобильного завода работала на протяжении трех лет. «ГАЗель NN» - это основа для развития транспортных парков малого и среднего бизнеса.

- Автомобиль уже хорошо встретили потенциальные покупатели. У нас достаточно выгодная стоимость, а также есть расширенная дилерская сеть, - уточняет Павел Слепцов Мы заботимся не только о тех клиентах, которые уже имеются, но и надеемся привлечь новых конкурентными преимуществами по безопасности и комфорту.

Кроме всего вышеперечисленного ГАЗ выигрывает и тем, что имеет самую широкую сеть сервисных станций и фирменных магазинов запчастей, в сравнении с другими марками Более того у него недорогое техническое обслуживание и низкая стоимость расходных материалов.

- В автомобиле заложены все важнейшие для потребителей коммерческого транспорта характеристики: надежность, интеллект, эффективность, безопасность, комфорт. Ключевой задачей на текущий момент для нас является развитие сервисного сопровождения на всех этапах жизненного цикла ГАЗели, потому что только сервисное сопровождение позволяет обеспечить эффективность и безопасность вашего бизнеса, - добавляет представитель официального дистрибьютора ГК «Современные транспортные технологии» Михаил Журавлев.

АВТОПАРКОМ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В новой «Газели NN» установлена шестиступенчатая коробка передач, новая тормозная система с дисковыми тормозами. Более того, если сравнить с моделями предыдущих лет, в «ГАЗель» 2021 года внесено 56 технологических и конструкторских изменений.

В машине также имеется система помощи при экстренном торможении, электронная система динамической стабилизации, система электронного распределения тормозных усилий и противобуксовочная система. Все эти компоненты обеспечивают управляемость и высокую устойчивость транспортного средства.

Удобно водителям будет за рулем и в непогоду. Во время дождя датчики автоматически запускают дворники, а светодиодные фары большой мощности хорошо освещают обзор дороги.

А в кабине автомобиля установлено комфортное подрессоренное сидение, которое имеет 18 регулировок. На приборной панели находятся USB-разъемы, крепления для смартфонов и мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и охлаждаемый ящик для вещей. Есть места для кофе/чая и пластиковых карт. Также в данную модель внедрен бесключевой запуск двигателя.

Добавим, что после покупки транспортного средства автомобилисты смогут иметь доступ к экосистеме сервисов. С помощью систем GAZ Connect, GAZ Finance, GAZ Assistance, GAZ Uptime, GAZ Campus, можно управлять автопарком не выходя из дома, иметь выгодный набор финансовых инструментов, получать помощь на дорогах, оформлять долгосрочные сервисные контракты и проходить образовательные курсы, с целью повысить эффективность ,бизнеса и получить консалтинговую поддержку.

К бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы пассажировместимостью 22 места.