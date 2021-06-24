В отношении беглого преступника, убившего туристку из Перми, возбудили новое уголовное дело

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В Нижних Сергах возбудили второе уголовное дело в отношении Александра Еремеева, которого обвиняют в убийстве туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой. Во время совершения преступления мужчина уже находился под административным надзором. Синарский районный суд в Каменске-Уральском принял такое решение еще 5 марта 2020 года. Под наблюдением мужчина должен был находиться в течение шести лет. Однако он нарушил эту меру наказания.

Известно, что в период с 19 мая по 3 июня этого года мужчина самовольно покинул дом, в котором он проживал в Нижних Сергах, и не уведомил органы внутренних дел о своем решении.

Анастасия работала аналитиком, у нее остался маленький сын. Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

- Необходимо отметить, что ранее указанный мужчина отбывал наказание в исправительной колонии за совершение тяжких преступлений против собственности, половой неприкосновенности, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На ноге рецидивиста должны были закрепить браслет, однако у преступника было некое заболевание на ногах, которое не позволило надеть на него отслеживающее устройство.

Фото: личная страница туристки во "ВКонтакте"

- Он раньше уже тоже был в бегах, прятался в этом же лесу и обморозил ноги. Начался некроз тканей, - объясняет источник «КП»-Екатеринбург. - Хотя его заболевание можно лечить и наблюдать в условиях тюремной больницы, судья приняла решение отпустить его под домашний арест. ГУФСИН должны были обеспечить Еремеева другими средствами слежения.

Мужчину задержали 3 июня 2021 года по подозрению в убийстве туристки Анастасии Пыхтевой на территории парка «Оленьи ручьи». Помимо этого уголовного дела в отношении Александра Еремеева расследуется новый эпизод по статье «Уклонение от административного надзора».