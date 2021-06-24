Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 июня 2021 10:35

В Екатеринбурге закончилась вакцина от COVID-19

Свердловский губернатор попросил работодателей не стимулировать работников вакцинироваться
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Оставшиеся дозы распределят среди тех. кто записался на прививку раньше других

Оставшиеся дозы распределят среди тех. кто записался на прививку раньше других

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, в Екатеринбурге она закончилась. Эту информацию подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, оставшиеся дозы распределили между теми, кто раньше других записался на прививку от COVID-19.

При этом, Евгений Куйвашев обнадежил жителей Свердловской области тем, что в регион уже привезли 36 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сейчас препарат разгружают, а 25 июня будут распределять по медицинским учреждениям.

Евгений Куйвашев пообещал пока не начинать обязательную вакцинацию

Евгений Куйвашев пообещал пока не начинать обязательную вакцинацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Федеральный оперштаб в ближайшие дни обещает отправить 4 миллиона доз вакцины «Спутник Лайт» в регионы, в том числе к нам, - заверил уральцев губернатор. - Обещаю, что пока к нам не приедет вакцина, никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет. И работодателей прошу повременить со стимулированием сотрудников.

Напоследок глава региона посоветовал жителям Свердловской области записываться на прививку в поликлиники.

- Это позволит избежать ненужных в пандемию очередей в торговых центрах и сэкономит вам время, - заключил Евгений Куйвашев.

В ТРЦ "Гринвич" выстроилась очередь из желающих привиться от коронавируса
Вакцина на мобильных пунктах вакцинации закончилась. Видео: телеграм-канал "Екатеринбург №1"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Введут ли в Свердловской области обязательную вакцинацию и будут ли штрафовать за отсутствие масок: отвечает губернатор. Евгений Куйвашев рассказал, когда на Урал придет третья волна коронавируса и каких нам ждать ограничений (подробнее)

Евгений Куйвашев: третья волна накроет Свердловскую область недели через две-три. До этого нужно успеть вакцинировать максимальное число уральцев (подробнее)

В Екатеринбурге из-за пандемии закрывают фан-зону ЕВРО-2020. Глава региона заявил, что в Свердловскую область пришла третья волна коронавируса (подробнее)

В Екатеринбурге из-за коронавируса отменят «Ночь музыки-2021». Решение об этом примет оперативный штаб (подробнее)

Коронавирус Covid-19Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯТретья волна COVID-19 на Урале