В Екатеринбурге закончилась вакцина от COVID-19

Оставшиеся дозы распределят среди тех. кто записался на прививку раньше других Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, в Екатеринбурге она закончилась. Эту информацию подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, оставшиеся дозы распределили между теми, кто раньше других записался на прививку от COVID-19.

При этом, Евгений Куйвашев обнадежил жителей Свердловской области тем, что в регион уже привезли 36 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сейчас препарат разгружают, а 25 июня будут распределять по медицинским учреждениям.

Евгений Куйвашев пообещал пока не начинать обязательную вакцинацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Федеральный оперштаб в ближайшие дни обещает отправить 4 миллиона доз вакцины «Спутник Лайт» в регионы, в том числе к нам, - заверил уральцев губернатор. - Обещаю, что пока к нам не приедет вакцина, никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет. И работодателей прошу повременить со стимулированием сотрудников.

Напоследок глава региона посоветовал жителям Свердловской области записываться на прививку в поликлиники.

- Это позволит избежать ненужных в пандемию очередей в торговых центрах и сэкономит вам время, - заключил Евгений Куйвашев.

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