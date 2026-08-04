«Исхудал и напуган»: что произошло с бесследно пропавшим уральцем, которого увезли на черной иномарке

Игоря Гладкова (на фото справа) искал ее сын (слева). Фото: предоставил Максим Гладков

Стало известно, что произошло с уральцем, который согласился не «работу мечты» и бесследно исчез. 61-летнего жителя Каменска-Уральского Игоря Гладкова искали больше месяца. В середине июня мужчину увезли на черной иномарке в неизвестном направлении…

«ПООБЕЩАЛИ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ»

Как рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» сын пропавшего, 17 июня Игорь Гладков сидел с другом на скамейке, как вдруг к ним подъехали двое неизвестных мужчин на черной тонированной иномарке.

- Они стали рассказывать папе о какой-то прибыльной подработке, пообещали золотые горы, разговаривали с ним около часа, после этого он сходил домой за курткой и уехал с ними в неизвестном направлении, - говорил сын пропавшего Максим.

Первое время Игорь отзванивался гражданской жене и говорил, что с ним все в порядке, но потом перестал выходить с ней на связь.

- Он звонил с чужого номера несколько раз, говорил, чтобы я не волновалась, но не рассказывал, где именно находится и с кем уехал. Голос у него был встревоженный. Последние две недели он не брал трубку. Вдруг его запугали и увезли в рабочий дом, - переживала супруга пропавшего Вера.

Сын Игоря Гладкова узнал о пропаже отца не сразу, так как редко общался с ним, а у Веры не было его номера телефона. 10 июля Максиму позвонил друг Игоря и обо всем рассказал. Тогда мужчина обратился в полицию и к волонтерам.

Как оказалось, мужчина работал в подсобке. Фото: предоставил Максим Гладков

«РАБОТАЛ В ПОДСОБКЕ»

Игоря Гладкова искали почти две недели, а вечером 22 июля поиски были завершены.

- Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины. Он пояснил представителям МВД, что добровольно отправился на заработки в Челябинскую область. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Вскоре он планирует возвращение домой, - сообщили в тот день «КП-Екатеринбург» в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.

Сотрудники полиции также связались с Максимом и сообщили ему, что с его отцом все в порядке, а также попросили его приехать в Челябинскую область и забрать его. Позднее сын Игоря рассказал, что случилось с его отцом.

- Он работал в подсобке. Ему обещали денег, но не платили. Говорили: «Еще чуть-чуть поработаешь, и заплатим». И так тянули время. Когда полиция нашла его, прораб сам посадил его на электричку до Каменска-Уральского, а я его встретил. Папа сильно исхудал, жаловался на высокое давление, был обессилен и напуган. Я спросил «Тебя били?», ответил, что нет. Но больше ничего говорить не захотел, - рассказал «КП-Екатеринбург» Максим. - Самое главное, что папа нашелся. Спасибо всем, ко участвовал в поисках.

Напомним, на Урале уже больше восьми месяцев ищут загадочно пропавшего бизнесмена Станислава Ильина. 17 ноября 2025 года мужчина внезапно исчез, оставив жене записку, и перестал выходить на связь.

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