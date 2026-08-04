Антон Осипенко ушел на свадьбу друга и не вернулся. Фото: предоставил отец парня/ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Антон – наш единственный ребенок. Мы верим, что рано или поздно он найдется, - с неумолимой надеждой в голосе говорит уралец Андрей Осипенко.

Мужчина больше семи лет ищет таинственно пропавшего сына. 2 февраля 2019 года 22-летний Антон Осипенко отправился на празднование второго дня свадьбы к другу детства. Вечером он по телефону сообщил маме, что с ним все в порядке, и он сам доберется домой. Но этого так и не произошло. Утром 3 февраля родители стали звонить сыну, но его телефон был уже недоступен…

«ХОТЕЛ ПОВИДАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ»

Антон Осипенко жил с родителями на окраине поселка Баранчинский (входит в Кушвинский муниципальный округ в Свердловской области). Парень вел здоровый образ жизни, у него были большие планы на будущее.

Антон мечтал стать экономистом. Фото: предоставил отец парня

После армии Антон с отличием окончил местный техникум, отучившись на технолога сварочного производства. Затем устроился на завод оператором станков с ЧПУ (числовым программным управлением).

- Антон не хотел сидеть на шее у родителей. Он мечтал встать на ноги, накопить на учебу в институте и поступить на экономиста, - рассказывает «КП-Екатеринбург» отец парня Андрей Осипенко.

1 февраля 2019 года Антон был на свадьбе близкого друга. Второй день торжества, по словам отца Антона, отмечали у родителей невесты, в поселке Восток (на окраине Кушвы, примерно 10 км от Баранчинского).

- Антон сначала не хотел идти на второй день свадьбы, но там собрались все его друзья детства, с которыми он давно не виделся, так как они разъехались по разным городам. В дом Антона отвез отец его товарища, - рассказывает Андрей Осипенко.

Антон (слева) хотел повидаться с друзьями детства. Фото сделано в 2014-2015 году. Фото: предоставил отец парня

Около 23:35 Антону позвонила мама.

«Как у тебя дела? Может, нам тебя забрать?», - поинтересовалась женщина.

«Все хорошо. Я сам разберусь. Еще немного посидим с ребятами, и вернусь», - ответил сын.

- На фоне в трубке негромко играла музыка. Было спокойно. Антон абсолютно адекватно разговаривал, был трезв, - говорит его отец.

«ОСТАНОВИЛИ ГАИШНИКИ»

Утром 3 февраля родители Антона обнаружили, что он так и не вернулся домой. Около 11 утра они стали звонить сыну, но абонент был недоступен.

От друзей Антона его отец узнал, что молодой человек ушел из гостей около 2:00.

- Антон должен был вернуться с товарищем, с которым приехал. Но этот товарищ уехал один, ничего не сказав Антону. Такси до дома в поселке Восток ездили неохотно. В итоге сын пошел пешком до стоянки такси возле железнодорожной станции «Гороблагодатская».

По словам отца, Антон вел активный образ жизни. Фото: предоставил отец парня

По словам Андрея, путь от дома в поселке Восток, где отмечали второй день свадьбы, до железнодорожной станции занимал мене 2 км. От станции парень собирался вызвать такси и доехать до дома. Позднее, после начала поисков Андрей узнает, что по дороге его сына останавливали сотрудники Госавтоинспекции.

- Он шел по поселку между домов. Прошел примерно 800 метров, и его остановили гаишники. Сказали, что он идет не по той стороне проезжей части: должен был по левой, а шел по правой. Посадили в машину, составили протокол, затем отпустили и уехали. Он разговаривал с ними спокойно, вежливо. Больше, по словам, гаишников, они моего сына не видели.

«ПРОВЕРЯЛИ ЛЕСА, ПОЛЯНЫ И БОЛОТА»

Вечером 3 февраля отец Антона обратился в полицию. Утром 4 февраля начались его поиски. В них участвовали родные и друзья парня, жители Кушвы, волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Скорпион». Сотрудники полиции и ГАИ выходили на поиски со своими семьями.

По биллингу звонков выяснилось, что телефон парня выключился в 10:40 в районе станции «Гороблагодатская».

Масштабные поиски начались утром 4 февраля 2019 года. Фото: предоставил отец парня

- В течение нескольких недель мы проверяли местность в районе 20 км от того места, разговаривали с местными жителями, расклеивали листовки. Люди выстраивались в цепи, прочесывали леса и поляны, просматривали проезжие части и пешие тропы. Когда снег растаял, водолазы проверяли болота. Но все тщетно, - говорит отец парня.

Родители не знали, что думать, и боялись предположить самое страшное.

«Вдруг на него напали?», «Или он мог упасть, удариться головой и потерять память, а затем заблудиться в лесу…», «Главное найти его живым», - крутилось в голове у родителей.

Через три недели после пропажи Антона в Следственном комитете в Кушве завели уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ) – чтобы у следователей было больше полномочий во время поисков. Позднее его передали в СК в Екатеринбург.

На поисках водолазы просматривали болота. Фото: предоставил отец парня

«МОГ ПОПАСТЬ В РАБСТВО»

В начале марта 2019 года на связь с родителями Антона вышла женщина, которая видела очень похожего на него молодого человека на станции «Кушва» утром 4 февраля. В тот день она гуляла с бойцовской собакой. Парень шел им навстречу.

- По ее словам, он шел тяжело, у него был потерянный взгляд. Она подумала, что он пьяный, ее собака не любит пьяных, но она вдруг подбежала к нему и стала ластиться. Он погладил собаку, и прошел дальше мимо в сторону станции, - передает слова женщины отец Антона.

По словам женщины, ближайшая на тот момент электричка отправлялась в Верхотурье. Родители Антона на всякий случай поехали туда, чтобы опросить местных жителей.

- Начали от станции, потом пошли в город, обошли все магазины, - объясняет Андрей Осипенко.

В охотничьем магазине продавец узнала Антона по фото и сказала: «Так он у нас был! Заходил с двумя парнями в форме охранников ЧОПа». Когда конкретно это было, продавец ответить не смогла, и больше она молодого человека не видела.

Волонтеры расклеивали листовки о пропаже Антона в Кушве и ее окрестностях. Фото: предоставил отец парня

- Мы с женой не верим, что сын мог уехать куда-то, никого не предупредив. Он доверял и мне, и маме. Мы искали его в соседних деревнях от Верхотурья. Сестра объездила все мужские монастыри. Но никакого результата не было.

Андрей думает, что его сына могли забрать в рабство.

- Эксперт криминалист из Следственного комитета Серова организовал поиски Антона со стороны Серова. Во время этих поисков силовики нашли в Сосьве четырех рабов, которые работали в лесу. Двое из них числились пропавшими без вести. Их поймали на вокзале, забрали паспорта и не отпускали, - говорит Андрей Осипенко. - Может, и с Антоном случилась такая беда. Упал в лесу, телефон потерял, встретил парней, а они его увезли. Может, у него забрали документы. Может, запугали или обманным путем заставили с ними уехать.

Друзья Антона в эту версию не верят, мол, парень сам кого хочешь запугает. Но отец молодого человека считает, что нужно отрабатывать любую версию. За помощью он также обратился в движение «Альтернатива», которое борется с рабством.

Молодой человек ушел со свадьбы друга и не вернулся. Фото: предоставил отец парня

По словам Андрея Осипенко, около двух-трех лет назад дело о пропаже Антона передали в 4-й отдел СУ СК России по Свердловской области (по расследованию особо важных дел). В январе 2024 года глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об исчезновении молодого человека.

- Дело по-прежнему находится в производстве. Поисковые и розыскные мероприятия продолжаются, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

По словам отца Антона, каждую весну и осень в Кушву приезжают полицейские кинологи с собаками. Не прекращается информационный поиск. Родители парня верят, что рано или поздно их сын найдется.

Кинологи с собаками до сих пор прочесывают леса в поисках Антона. Фото: предоставил отец парня

«КП-Екатеринбург» продолжит следить за этой историей.

Отец загадочно исчезнувшего семь лет назад Антона Осипенко рассказал о пропаже сына Видео: предоставил Андрей Осипенко

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