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4 августа 2026 11:20

«Мам, пап, я скоро вернусь»: 22-летний парень загадочно исчез после свадьбы друга. Его ищут уже семь летфотовидео

На Урале отец семь лет ищет сына, пропавшего после свадьбы близкого друга
Татьяна САМОЙЛОВА
Антон Осипенко ушел на свадьбу друга и не вернулся. Фото: предоставил отец парня/

Антон Осипенко ушел на свадьбу друга и не вернулся. Фото: предоставил отец парня/

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Антон – наш единственный ребенок. Мы верим, что рано или поздно он найдется, - с неумолимой надеждой в голосе говорит уралец Андрей Осипенко.

Мужчина больше семи лет ищет таинственно пропавшего сына. 2 февраля 2019 года 22-летний Антон Осипенко отправился на празднование второго дня свадьбы к другу детства. Вечером он по телефону сообщил маме, что с ним все в порядке, и он сам доберется домой. Но этого так и не произошло. Утром 3 февраля родители стали звонить сыну, но его телефон был уже недоступен…

«ХОТЕЛ ПОВИДАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ»

Антон Осипенко жил с родителями на окраине поселка Баранчинский (входит в Кушвинский муниципальный округ в Свердловской области). Парень вел здоровый образ жизни, у него были большие планы на будущее.

Антон мечтал стать экономистом. Фото: предоставил отец парня

Антон мечтал стать экономистом. Фото: предоставил отец парня

После армии Антон с отличием окончил местный техникум, отучившись на технолога сварочного производства. Затем устроился на завод оператором станков с ЧПУ (числовым программным управлением).

- Антон не хотел сидеть на шее у родителей. Он мечтал встать на ноги, накопить на учебу в институте и поступить на экономиста, - рассказывает «КП-Екатеринбург» отец парня Андрей Осипенко.

1 февраля 2019 года Антон был на свадьбе близкого друга. Второй день торжества, по словам отца Антона, отмечали у родителей невесты, в поселке Восток (на окраине Кушвы, примерно 10 км от Баранчинского).

- Антон сначала не хотел идти на второй день свадьбы, но там собрались все его друзья детства, с которыми он давно не виделся, так как они разъехались по разным городам. В дом Антона отвез отец его товарища, - рассказывает Андрей Осипенко.

Антон (слева) хотел повидаться с друзьями детства. Фото сделано в 2014-2015 году. Фото: предоставил отец парня

Антон (слева) хотел повидаться с друзьями детства. Фото сделано в 2014-2015 году. Фото: предоставил отец парня

Около 23:35 Антону позвонила мама.

«Как у тебя дела? Может, нам тебя забрать?», - поинтересовалась женщина.

«Все хорошо. Я сам разберусь. Еще немного посидим с ребятами, и вернусь», - ответил сын.

- На фоне в трубке негромко играла музыка. Было спокойно. Антон абсолютно адекватно разговаривал, был трезв, - говорит его отец.

«ОСТАНОВИЛИ ГАИШНИКИ»

Утром 3 февраля родители Антона обнаружили, что он так и не вернулся домой. Около 11 утра они стали звонить сыну, но абонент был недоступен.

От друзей Антона его отец узнал, что молодой человек ушел из гостей около 2:00.

- Антон должен был вернуться с товарищем, с которым приехал. Но этот товарищ уехал один, ничего не сказав Антону. Такси до дома в поселке Восток ездили неохотно. В итоге сын пошел пешком до стоянки такси возле железнодорожной станции «Гороблагодатская».

По словам отца, Антон вел активный образ жизни. Фото: предоставил отец парня

По словам отца, Антон вел активный образ жизни. Фото: предоставил отец парня

По словам Андрея, путь от дома в поселке Восток, где отмечали второй день свадьбы, до железнодорожной станции занимал мене 2 км. От станции парень собирался вызвать такси и доехать до дома. Позднее, после начала поисков Андрей узнает, что по дороге его сына останавливали сотрудники Госавтоинспекции.

- Он шел по поселку между домов. Прошел примерно 800 метров, и его остановили гаишники. Сказали, что он идет не по той стороне проезжей части: должен был по левой, а шел по правой. Посадили в машину, составили протокол, затем отпустили и уехали. Он разговаривал с ними спокойно, вежливо. Больше, по словам, гаишников, они моего сына не видели.

«ПРОВЕРЯЛИ ЛЕСА, ПОЛЯНЫ И БОЛОТА»

Вечером 3 февраля отец Антона обратился в полицию. Утром 4 февраля начались его поиски. В них участвовали родные и друзья парня, жители Кушвы, волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Скорпион». Сотрудники полиции и ГАИ выходили на поиски со своими семьями.

По биллингу звонков выяснилось, что телефон парня выключился в 10:40 в районе станции «Гороблагодатская».

Масштабные поиски начались утром 4 февраля 2019 года. Фото: предоставил отец парня

Масштабные поиски начались утром 4 февраля 2019 года. Фото: предоставил отец парня

- В течение нескольких недель мы проверяли местность в районе 20 км от того места, разговаривали с местными жителями, расклеивали листовки. Люди выстраивались в цепи, прочесывали леса и поляны, просматривали проезжие части и пешие тропы. Когда снег растаял, водолазы проверяли болота. Но все тщетно, - говорит отец парня.

Родители не знали, что думать, и боялись предположить самое страшное.

«Вдруг на него напали?», «Или он мог упасть, удариться головой и потерять память, а затем заблудиться в лесу…», «Главное найти его живым», - крутилось в голове у родителей.

Через три недели после пропажи Антона в Следственном комитете в Кушве завели уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ) – чтобы у следователей было больше полномочий во время поисков. Позднее его передали в СК в Екатеринбург.

На поисках водолазы просматривали болота. Фото: предоставил отец парня

На поисках водолазы просматривали болота. Фото: предоставил отец парня

«МОГ ПОПАСТЬ В РАБСТВО»

В начале марта 2019 года на связь с родителями Антона вышла женщина, которая видела очень похожего на него молодого человека на станции «Кушва» утром 4 февраля. В тот день она гуляла с бойцовской собакой. Парень шел им навстречу.

- По ее словам, он шел тяжело, у него был потерянный взгляд. Она подумала, что он пьяный, ее собака не любит пьяных, но она вдруг подбежала к нему и стала ластиться. Он погладил собаку, и прошел дальше мимо в сторону станции, - передает слова женщины отец Антона.

По словам женщины, ближайшая на тот момент электричка отправлялась в Верхотурье. Родители Антона на всякий случай поехали туда, чтобы опросить местных жителей.

- Начали от станции, потом пошли в город, обошли все магазины, - объясняет Андрей Осипенко.

В охотничьем магазине продавец узнала Антона по фото и сказала: «Так он у нас был! Заходил с двумя парнями в форме охранников ЧОПа». Когда конкретно это было, продавец ответить не смогла, и больше она молодого человека не видела.

Волонтеры расклеивали листовки о пропаже Антона в Кушве и ее окрестностях. Фото: предоставил отец парня

Волонтеры расклеивали листовки о пропаже Антона в Кушве и ее окрестностях. Фото: предоставил отец парня

- Мы с женой не верим, что сын мог уехать куда-то, никого не предупредив. Он доверял и мне, и маме. Мы искали его в соседних деревнях от Верхотурья. Сестра объездила все мужские монастыри. Но никакого результата не было.

Андрей думает, что его сына могли забрать в рабство.

- Эксперт криминалист из Следственного комитета Серова организовал поиски Антона со стороны Серова. Во время этих поисков силовики нашли в Сосьве четырех рабов, которые работали в лесу. Двое из них числились пропавшими без вести. Их поймали на вокзале, забрали паспорта и не отпускали, - говорит Андрей Осипенко. - Может, и с Антоном случилась такая беда. Упал в лесу, телефон потерял, встретил парней, а они его увезли. Может, у него забрали документы. Может, запугали или обманным путем заставили с ними уехать.

Друзья Антона в эту версию не верят, мол, парень сам кого хочешь запугает. Но отец молодого человека считает, что нужно отрабатывать любую версию. За помощью он также обратился в движение «Альтернатива», которое борется с рабством.

Молодой человек ушел со свадьбы друга и не вернулся. Фото: предоставил отец парня

Молодой человек ушел со свадьбы друга и не вернулся. Фото: предоставил отец парня

По словам Андрея Осипенко, около двух-трех лет назад дело о пропаже Антона передали в 4-й отдел СУ СК России по Свердловской области (по расследованию особо важных дел). В январе 2024 года глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об исчезновении молодого человека.

- Дело по-прежнему находится в производстве. Поисковые и розыскные мероприятия продолжаются, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

По словам отца Антона, каждую весну и осень в Кушву приезжают полицейские кинологи с собаками. Не прекращается информационный поиск. Родители парня верят, что рано или поздно их сын найдется.

Кинологи с собаками до сих пор прочесывают леса в поисках Антона. Фото: предоставил отец парня

Кинологи с собаками до сих пор прочесывают леса в поисках Антона. Фото: предоставил отец парня

«КП-Екатеринбург» продолжит следить за этой историей.

Отец загадочно исчезнувшего семь лет назад Антона Осипенко рассказал о пропаже сына

Видео: предоставил Андрей Осипенко

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