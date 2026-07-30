Александр Реверук и его адвокаты просили закрыть процесс Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге избрали меру пресечения 38-летнему бизнесмену и бывшему инспектору ГАИ Александру Реверуку. Вечером 28 июля мужчину вызвали на допрос с проверкой показаний на полиграфе. Но домой он уже не вернулся – отправился в изолятор временного содержания.

Отца двоих детей обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», поводом для задержания стало нападение на директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, члена Российской академии наук Никиту Зезина.

ПОТАСОВКА НА ПАРКОВКЕ

Эта история началась вечером 13 июля в поселке Исток на окраине уральской столицы. В тот день Никита Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным отправился осматривать опытные поля. По словам знакомых ученых, мужчины заметили три квадроцикла с четырьмя мальчиками и одной девочкой в возрасте от 8 до 10 лет.

Якобы ребята застряли в грязи и самостоятельно выбраться не могли. Тогда Никита Зезин и Александр Шанин предложили подвезти их до здания научного центра на улице Главной и сообщили родителям юных квадроциклистов, где забрать детей.

Никита Зезин скончался на 68-м году жизни. Фото: «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»

Однако со слов родителей все было иначе: мужчины гонялись за детьми на своем УАЗе, а когда те застряли – силой погрузили в автомобиль и увезли в поселок.

Забирать детей отправился Александр Реверук и его бизнес-партер Аркадий Вагнер. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как Александр несколько раз бьет Александра Шанина. По словам родных потерпевших, избиение сопровождались оскорблениями.

Потасовка завершилась после прибытия группы быстрого реагирования Росгвардии. А затем обе стороны конфликта написали заявления в полицию.

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

Александр подарил сыну квадроцикл год назад Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Казалось, что ситуация завершится сама собой, когда у всех утихнут эмоции. Но спустя девять дней Никиты Зезина не стало – 22 июля выдающийся ученый скончался, предварительно, от инфаркта.

– Никакого разговора не было, стали бить без разбора. Никита Николаевич всегда ходил на работу в костюме. И вот его, такого интеллигента, так…Как можно было поднять руку на 67-летнего человека?! Он обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои. А потом слег с сердцем и умер. У него осталась жена и трое сыновей, – рассказала «КП-Екатеринбург» читатель.

Но у семьи Александра Реверука совсем иная точка зрения. Его гражданская жена уверена, что муж действовал в интересах сына.

Мать юного квадроциклиста обвинила ученого РАН Никиту Зезина в похищении сына

– Они были в шоке, что взрослые люди так себя повели с детьми. На эмоциях родители перепугались. Когда муж подъехал, первое, что он спросил: «Ты почему моего сына посадил в машину и увез в никуда?». Ему ничего не ответили. Мой муж не отрицает, что бил по лицу. Но никто не валялся после таких «побоев», – рассказывала «КП-Екатеринбург» жена задержанного Светлана Поташкина.

Впрочем, это не первые проблемы с законом для Александра. Из Госавтоинспекции он был изгнан с «волчьим билетом». В 2011 году Реверук выстрелил из табельного пистолета в пах своему напарнику.

Спустя сутки после задержания первого нападавшего в числе обвиняемых оказался и Аркадий Вагнер. Обоим теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

ПРОСИЛ ОТПРАВИТЬ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Обвиняемый утверждал, что конфликт спровоцировали ученые Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В суд поддержать сторону обвинения пришел депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. Именно он попросил председателя СКР Александра Бастрыкина взять ход расследования на личный контроль.

– Я пришел от органов власти. Никита Николаевич был героем нашей науки, замечательным человеком. Я думаю, что следственные органы все докажут, – отметил депутат свердловского парламента.

На суд также пришел друг обвиняемых Вячеслав Бабин. Он является соучредителем фирмы «Живой Исток», которая также принадлежит фигурантам уголовного дела. Компания занимается очисткой сточных вод. По словам общественника Дмитрия Чукреева, ООО «Живой Исток» была уличена в том, что ее машины незаконно сливали фекалии в неположенных местах, в том числе в полях.

Вячеслав Бабин уверен, что конфликт во многом спровоцировал сам Никита Зезин.

– Нельзя трогать чужих детей. Сын Аркадия смог позвонить только когда их уже привезли в Исток, – отметил Вячеслав Бабин.

Александр Реверук расплакался, когда увидел в суде гражданскую жену и близких. Перед началом процесса он эмоционально высказался о поведении ученых:

- Загнали на УАЗике [детей] в угол. Силой затащили в машину, перевезли с место на место. Уже после этого сообщили Вагнеру Аркадию Александровичу о том, что везут наших детей в полицию, а сами перевезли их на другой адрес, - заявил Александр Реверук.

В суде обвиняемый сообщил, что всю жизнь прожил в Истоке.

Александр Реверук попросил оставить его под домашним арестом. Также он и его адвокаты ходатайствовали о том, чтобы процесс закрыли, но суд отказал.

Александр Реверук взят под стражу на два месяца Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ходе заседания выяснилось, что семья Александра просит проверить потерпевших на причастность к нападению на детей.

Защита предоставила положительную характеристику на Александра Реверука от его соседей. Также адвокат заявил, что бизнесмену необходимо содержать жену и двоих детей. Кроме того, на иждивении обвиняемого находится пожилая мать.

– Сыну Реверука причинен вред здоровью. Степень тяжести сейчас устанавливается. Сам Реверук занимается помощью участникам СВО, ведёт активную жизнь, – отметил адвокат.

СЫН БОИТСЯ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ УВИДИТ ОТЦА

Следователь СКР сообщил, что фигурант добровольно явился на допрос в сопровождении сотрудников полиции. При этом следствие считает, что Реверук может оказать давление на родных Никиты Зезина и Александра Шанина.

Супруга Александра Реверука Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

– Мы с Аркадием сами ездили к следователю, чтобы узнать, когда начнут опрашивать наших детей. В итоге меня самого задержали. Я не собираюсь скрываться, у меня нет загранпаспорта, — добавил Реверук. – Если меня не будет с семьей – будет беда. У нас автомобиль в кредите, три кредитные карты.

Бизнесмен добавил, что его старший сын занимается тхэквондо и его необходимо возить в секцию.

– Многие [участники СВО] после контузии не могли найти работу. Но Саша устроил их к себе. Старший сын занимается спортом, всегда ездит с Сашей на соревнования. Боится, что больше не увидит отца. Младший сын ест только детское питание сейчас. Нужна одежда, подгузники. Мне нужна помощь мужа, – сказала, не в силах сдержать слёзы, гражданская жена Александра Реверука Светлана Поташкина. - Многие люди сейчас пишут про наших детей, что они животные, что их надо сжечь. Вы не представляете, какой это психологический стресс.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал для Александра Реверука меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 26 сентября.