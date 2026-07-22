Солист извинился за свое поведение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов, сорвавший концерт в Екатеринбурге, выписался из больницы и извинился за свое поведение. Напомним, певец выступал в уральской столице 12 июля. Он шатался, не мог петь и делал странные заявления со сцены. В результате музыканты увели его со сцены.

Позднее выяснилось, что Глеб Викторов был под действием запрещенных веществ. Об этом сообщали представители лейбла IZBA, в который входит группа «Три дня дождя».

Солист «Три дня дождя» снова сорвал концерт в Екатеринбурге

- К сожалению, это оказалось следствием безответственной работы охраны, которая была приставлена к артисту и допустила в гримерку посторонних людей! Те, в свою очередь, воспользовались прошлой зависимостью артиста и подсыпали или дали ему запрещенные вещества, пока точно неизвестно. Все данные по указанным лицам переданы в полицию, - рассказали в лейбле.

После сорванного концерта Глеба Викторова положили на лечение в больницу. 21 июля певец вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке.

Глеб Викторов во второй раз врывает колнцерт в Екатеринбурге Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Друзья, всем привет! Появляться в таком состоянии на сцене, как было в Екатеринбурге – это "зашквар". Поэтому прошу прощения. Все ближайшие и следующие концерты состоятся. Я жив, все хорошо, - поделился солист группы.

Ближайшие концерты «Три дня дождя» должны пройти 28 июля в Нижнем Новгороде, 4 августа в Москве и 11 августа в Санкт-Петербурге.

Напомним, в 2023 году солист группы «Три дня дождя» уже срывал выступление в Екатеринбурге. Позднее артист признался, что был под наркотиками. После того концерта Глеба Викторова положили на реабилитацию в рехаб. В мае 2025 года группа вернулась к гастролям.

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