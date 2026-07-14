Глеб Викторов во второй раз врывает колнцерт в Екатеринбурге Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Солиста «Три дня дождя» Глеба Викторова положили на лечение после сорванного концерта в Екатеринбурге. Выступление группы прошло 12 июля в парке Маяковского. Певец пошатывался, стоя на сцене, у него заплетался язык, он пел под фонограмму.

Зрители покидали зал, другие кричали, чтобы он «прекратил болтать» и продолжил выступление. В результате Глеб Викторов исполнил еще одну песню, и музыканты увели его со сцены.

Солист «Три дня дождя» снова сорвал концерт в Екатеринбурге

Видео с концерта быстро разлетелись по новостным каналам и соцсетям. В комментариях пишут, что певец был либо пьяный, либо под чем-то, и что выходить на сцену в таком состоянии – это неуважение к поклонникам. Зрители негодуют, мол, за что мы платили деньги.

После концерта певец написал в соцсетях: «Скоро еду домой. Меня ждут последствия... Но, вы запомните, что я говорил со сцены».

Как оказалось, после сорванного выступления Глеба Викторова все же положили на лечение. Об этом в соцсетях сообщила его сестра Ева Снегирева.

- Спасибо всем, кто переживал. Глеб был все это время на связи с родителями, а также со своим руководством. В данный момент мама мне сообщила о том, что Глеб находится на лечении. В принципе, это логично. И, конечно же, я тоже переживала все это время за состояние своего брата, потому что оно было крайне измотанным. Поэтому сейчас ему необходим отдых и детокс. Всем спасибо! – сообщила она в своем блоге.

Напомним, в 2023 году солист группы «Три дня дождя» сорвал концерт в «ТелеКлубе». Он шатался, еле произносил слова, а затем и вовсе упал на сцене. Видео с выступления, записанные зрителями, моментально разлетелись по местным пабликам и соцсетям. После этого случая Глеба Викторова положили на реабилитацию. В мае 2025 года группа вернулась к гастролям.

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