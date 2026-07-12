Глеб Викторов снова сорвал выступление в Екатеринбурге Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов снова сорвал концерт в Екатеринбурге. Его выступление состоялось 12 июля в Летнем театре в парке Маяковского.

Певец вышел к зрителям и исполнил несколько песен самостоятельно, но к середине концерта начал странно себя вести: шатался, не попадал в ноты, забывал текст, и ему включили фонограмму. Многие зрители предположили, что он вышел на сцену в нетрезвом виде.

Солист «Три дня дождя» снова сорвал концерт в Екатеринбурге

- Мы заплатили деньги за билеты, которые, между прочим, в фан-зону стоили 5500 рублей, ждали концерт под ливнем, а в итоге большую часть песен он даже не смог исполнить. История повторяется, как в 2023 году, когда Глеб был в невменяемом состоянии. Грустно, что так происходит. Не понимаю, почему организаторы допускают такое, - поделилась с «КП-Екатеринбург» одна из зрительниц.

Певец вышел на сцену, исполнил несколько песен самостоятельно, но потом стал вести себя странно Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти в конце выступления певец объявил, что ему нужно уйти на перерыв. Вэтот момент многие зрители стали покидать площадку. Вернувшись на сцену, солист попытался сделать несколько высказываний о политике, но звукорежиссер быстро выключил его микрофон. Тогда Глеб Викторов продолжил разговаривать со зрителями, стоявшими в первых рядах.

«Хватит болтать», «Давай лучше петь!», - выкрикивали из толпы слушатели. «Нам ничего не слышно», - доносились возгласы с задних рядов.

Группа выступила в Летнем театре в парке Маяковского Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

После этого Глеб поднял над собой флаг России и заявил: «Я люблю свою страну. Наше будущее за вами. Слава России». Его поддержали поклонники.

В конце он исполнил главный хит «Отпускай», и его увели со сцены музыканты.

Спустя час после концерта продюсер «Три дня дождя» Сергей Slem написал в соцсетях: «Ребят, мы не в курсе пока, что там происходит Екатеринбурге. Поймем, дадим вам обратную связь».

Напомним, в 2023 году солист группы «Три дня дождя» сорвал концерт в «ТелеКлубе». Он шатался, еле произносил слова, а затем и вовсе упал на сцене. Видео с выступления, записанные зрителями, моментально разлетелись по местным пабликам и соцсетям. После этого случая Глеба Викторова положили на реабилитацию, а проект «Три дня дождя» на время лечения закрыли.

В мае 2025 года группа вернулась к гастролям и больше года выступления проходили без инцидентов.

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