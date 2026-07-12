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Звезды12 июля 2026 18:06

Шатался и не мог петь: солист «Три дня дождя» снова сорвал концерт в Екатеринбургефотовидео

Солист «Три дня дождя» сорвал концерт в Екатеринбурге 12 июля
Татьяна САМОЙЛОВА
Глеб Викторов снова сорвал выступление в Екатеринбурге

Глеб Викторов снова сорвал выступление в Екатеринбурге

Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов снова сорвал концерт в Екатеринбурге. Его выступление состоялось 12 июля в Летнем театре в парке Маяковского.

Певец вышел к зрителям и исполнил несколько песен самостоятельно, но к середине концерта начал странно себя вести: шатался, не попадал в ноты, забывал текст, и ему включили фонограмму. Многие зрители предположили, что он вышел на сцену в нетрезвом виде.

Солист «Три дня дождя» снова сорвал концерт в Екатеринбурге

- Мы заплатили деньги за билеты, которые, между прочим, в фан-зону стоили 5500 рублей, ждали концерт под ливнем, а в итоге большую часть песен он даже не смог исполнить. История повторяется, как в 2023 году, когда Глеб был в невменяемом состоянии. Грустно, что так происходит. Не понимаю, почему организаторы допускают такое, - поделилась с «КП-Екатеринбург» одна из зрительниц.

Певец вышел на сцену, исполнил несколько песен самостоятельно, но потом стал вести себя странно

Певец вышел на сцену, исполнил несколько песен самостоятельно, но потом стал вести себя странно

Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти в конце выступления певец объявил, что ему нужно уйти на перерыв. Вэтот момент многие зрители стали покидать площадку. Вернувшись на сцену, солист попытался сделать несколько высказываний о политике, но звукорежиссер быстро выключил его микрофон. Тогда Глеб Викторов продолжил разговаривать со зрителями, стоявшими в первых рядах.

«Хватит болтать», «Давай лучше петь!», - выкрикивали из толпы слушатели. «Нам ничего не слышно», - доносились возгласы с задних рядов.

Группа выступила в Летнем театре в парке Маяковского

Группа выступила в Летнем театре в парке Маяковского

Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

После этого Глеб поднял над собой флаг России и заявил: «Я люблю свою страну. Наше будущее за вами. Слава России». Его поддержали поклонники.

В конце он исполнил главный хит «Отпускай», и его увели со сцены музыканты.

Спустя час после концерта продюсер «Три дня дождя» Сергей Slem написал в соцсетях: «Ребят, мы не в курсе пока, что там происходит Екатеринбурге. Поймем, дадим вам обратную связь».

Напомним, в 2023 году солист группы «Три дня дождя» сорвал концерт в «ТелеКлубе». Он шатался, еле произносил слова, а затем и вовсе упал на сцене. Видео с выступления, записанные зрителями, моментально разлетелись по местным пабликам и соцсетям. После этого случая Глеба Викторова положили на реабилитацию, а проект «Три дня дождя» на время лечения закрыли.

В мае 2025 года группа вернулась к гастролям и больше года выступления проходили без инцидентов.

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