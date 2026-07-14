Глеб Викторов во второй раз врывает колнцерт в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов прервал молчание после скандального выступления в Екатеринбурге. Концерт группы прошел 12 июля в парке Маяковского.

ЗРИТЕЛИ НЕГОДУЮТ

Солист «Три дня дождя» снова сорвал концерт в Екатеринбурге

Напомним, певец вышел на сцену, несколько песен исполнил самостоятельно, но затем начал шататься, у стал заплетаться язык, ему включили фонограмму. К концу выступления Глеб Викторов решил высказаться о политике, и ему отключили микрофон.

Недовольные зрители стали покидать площадку. Другие кричали певцу: «Хватит болтать! Давай лучше петь». Но солист уже без микрофона обратился к зрителям, стоявшим в первых рядах.

- Мой звукорежиссер закрывает мне микрофон. Но я скажу. Вы – Россия. Ваши соседи – Россия. Будущее за вами. Если не вы, нам [конец], - кричал Глеб Викторов в толпу.

Певца обвинили в неуважении к зрителям Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Затем он поднял флаг со словами: «Слава России!». После этого певец исполнил финальную песню, и музыканты увели его со сцены.

Видео с концерта быстро разлетелись по новостным каналам и соцсетям. В комментариях развернулись споры. Поклонники попытались заступиться за певца, мол, он же не сказал ничего плохого. Другие считают, что он был пьян, и негодуют, что выходить на сцену в таком состоянии – это неуважение к поклонникам.

- За что мы деньги платили? Билет в фан-зону, между прочим, стоил 5500 рублей. Ждали концерт под ливнем, а в итоге большую часть песен он даже не смог исполнить, - делилась с «КП-Екатеринбург» одна из зрительниц.

«МЕНЯ ЖДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ»

Уйдя со сцены, Глеб Викторов написал в своем канале, что ему пришлось сбежать из страны из-за его высказываний, но через несколько пост был удален.

«Мои посты удаляют. Всем известно, что мы с вами должны: побеждать зло добром. Вся ваша поддержка в моей голове сохранится навсегда, - написал он следом.

После этого певец пропал из соцсетей и не давал никакие комментарии. Но 14 июля все же прервал молчание.

«Скоро еду домой. Меня ждут последствия... Но, вы запомните, что я говорил со сцены», - написал в своем блоге Глеб Викторов.

Во время выступления в Екатеринбурге солист почти не пел и делал политические высказывания Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Где был солист группы, и о каких последствиях идет речь, пока неизвестно. Поклонники считают, что ему необходимо обратиться за помощью к врачам.

«Не понимаю, почему артист и его команда допускают такое», «Ему снова на реабилитацию надо, а не в гастрольные туры ездить», - пишут в соцсетях фанаты Глеба.

Продюсер группы «Три дня дождя» Сергей Slem ранее заявлял, что во всем разберется, а также попытался заступиться за солиста.

- Он всегда топил за свою правду. Всегда болел за своих людей, ездил бесплатно поддерживал ребят на фронте. Но большая популярность – это большая ответственность. Дальше посмотрим, что да как. Я не оставляю в трудную минуту друга. Как он всегда говорил, если нужна помощь, за ней нужно обращаться. Может, пришло время, - комментировал ранее ситуацию Сергей Slem.

Напомним, в 2023 году солист группы «Три дня дождя» сорвал концерт в «ТелеКлубе». Он шатался, еле произносил слова, а затем и вовсе упал на сцене. Видео с выступления, записанные зрителями, моментально разлетелись по местным пабликам и соцсетям. После этого случая Глеба Викторова положили на реабилитацию. В мае 2025 года группа вернулась к гастролям.

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