Глеб Викторов во второй раз врывает колнцерт в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер «Три дня дождя» прокомментировал скандальный концерт в Екатеринбурге. 12 июля солист группы Глеб Викторов сорвал выступление в парке Маяковского.

«ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ?»

Солист «Три дня дождя» снова сорвал концерт в Екатеринбурге

В начале концерта он исполнил несколько песен самостоятельно, но потом стал шататься, у него начал заплетаться язык, ему включили фонограмму. Затем певец заговорил о политике, и ему вовсе отключили микрофон.

Недовольные зрители начали покидать площадку. Другие кричали певцу: «Хватит болтать! Давай лучше петь». Но солист уже без микрофона обратился к зрителям, стоявшим в первых рядах.

- Мой звукорежиссер закрывает мне микрофон. Но я скажу. Вы – Россия. Ваши соседи – Россия. Будущее за вами. Если не вы, нам [конец], - кричал Глеб Викторов в толпу.

Затем он поднял флаг со словами: «Слава России!». После этого певец исполнил финальную песню, и музыканты увели его со сцены.

Во время выступления в Екатеринбурге солист почти не пел и делал политические высказывания Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Видео с концерта быстро разлетелись по новостным каналам и соцсетям. В комментариях развернулись споры. Поклонники попытались заступиться за певца, мол, он же не сказал ничего плохого. Другие уверяют, что выходить в таком состоянии к зрителям - это неувжение.

- За что мы деньги платили? Билет в фан-зону, между прочим, стоил 5500 рублей. Ждали концерт под ливнем, а в итоге большую часть песен он даже не смог исполнить, - делилась с «КП-Екатеринбург» одна из зрительниц.

«ПОПУЛЯРНОСТЬ – ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Спустя несколько часов продюсер «Три дня дождя» группы Сергей Slem высказался о сорванном выступлении.

- Он всегда топил за свою правду. Всегда болел за своих людей, ездил бесплатно поддерживал ребят на фронте. Но большая популярность – это большая ответственность. Дальше посмотрим, что да как. Я не оставляю в трудную минуту друга. Как он всегда говорил, если нужна помощь, за ней нужно обращаться. Может, пришло время, - прокомментировал ситуацию.

Сам же Глеб Викторов после концерта написал в своем канале, что ему пришлось сбежать из-за его высказываний со сцены, но через несколько пост был удален.

«Мои посты удаляют. Всем известно, что мы с вами должны: побеждать зло добром. Вся ваша поддержка в моей голове сохранится навсегда, - говорится в последнем посте солиста.

Напомним, в 2023 году солист группы «Три дня дождя» сорвал концерт в «ТелеКлубе». Он шатался, еле произносил слова, а затем и вовсе упал на сцене. Видео с выступления, записанные зрителями, моментально разлетелись по местным пабликам и соцсетям. После этого случая Глеба Викторова положили на реабилитацию. В мае 2025 года группа вернулась к гастролям.

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