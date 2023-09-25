«Я выступал под наркотиками»: солист группы «Три дня дождя» сделал признание о скандальном концерте в Екатеринбурге

27-летний Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге 4 июня. Фото: telegram-канал певца/читатель «КП»

Солист группы рок-группы «Три дня дождя» сделал откровенное заявление о скандальном концерте в Екатеринбурге. 27-летний Глеб Викторов признался, что вышел на сцену после употребления наркотиков.

Напомним, провальное выступление состоялось на летней площадке «ТелеКлуба» 4 июня. Певец шатался, пел с трудом, несколько раз ронял микрофон, а затем упал и попытался продолжить выступление лежа. Его пытались привести в чувства гитаристы, но в середине концерта организаторы увели солиста со сцены.

Глеб Викторов шатался и еле произносил слова. Фото: читатель «КП»

После выступления продюсер группы Сергей Slem в telegram-канале лейбла IZBA объяснил, что артист выпил перед выступлением, чтобы успокоить нервы. По его словам, Глеб Викторов начал выпивать из-за расставания с девушкой, с которой он был вместе 11 лет и тяжелого эмоционального напряжения во время гастрольного тура, который длился четыре месяца.

- Сегодня утром его организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панические атаки, психика просто лопнула. Мы просим прощение у аудитории, легко кидать тряпки, но человек болен, и пора уже взяться за здоровье. Кстати, он был пьяный, а не под наркотиками. Причем, выпил он немного, сейчас будем разбираться, то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала. За 20 мин до концерта он был нормальным, - написал Сергей Slem.

Артист упал и попытался продолжить концерт, лежа, пока его не увели организаторы. Фото: читатель «КП»

Правда раскрылась лишь спустя три месяца, когда сам артист, наконец, признался, что выступал не только в состоянии алкогольного опьянения, но и под воздействием наркотиков.

- Утром (в день концерта, - Прим. ред.) мне было очень плохо, я написал организаторам с просьбой отменить концерт. Мне сказали: «нет». Я употребил, поехал на концерт, полегчало. Но потом стало хуже. Дальше я проснулся на следующий день. Выход на сцену и что было дальше, я не помню, - рассказал Глеб Викторов на шоу YouTube-шоу «Вписка».

По словам Сергея Slem, который также принимал участие в интервью, певцу стало хуже после того, как он выпил коньяк.

Продюсер артиста и сам Глеб Викторов долгое время отрицали, что певец выступал под воздействием наркотиков. Фото: читатель «КП»

Напомним, после провального концерта в Екатеринбурге Глеба Викторова положили в рехаб, а проект на время его лечения закрыли. К гастрольной деятельности артист собирается вернуться в октябре.

Отметим, в середине июля певица МакSим призналась, что после провальных концертов в Сочи и в Твери легла в реабилитационную клинику, где лечится от алкоголизма. 40-летняя певица пять лет назад уже лечилась от алкоголизма после чего вернулась к полноценной жизни. Но 2 года назад Марина переболела коронавирусной пневмонией с серьезными осложнениями, после чего долго восстанавливалась и вернулась к очень активной гастрольной жизни. Тогда и случился новый срыв.

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