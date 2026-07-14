Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Солист рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов, сорвавший концерт в Екатеринбурге, был под действием запрещенных веществ. Об этом сообщили представители лейбла IZBA, в который входит группа «Три дня дождя». Сам певец сейчас проходит лечение в стационаре.
Напомним, выступление группы «Три дня дождя» прошло 12 июля в парке Маяковского. Солист Глеб Викторов шатался, не мог петь и делал странные заявления. В результате музыканты увели его со сцены.
- То, что произошло в Екатеринбурге, никак не может быть оправдано! У всех зрителей просим прощения за появление артиста в таком виде на сцене. К сожалению, это оказалось следствием безответственной работы охраны, которая была приставлена к артисту и допустила в гримерку посторонних людей! Те, в свою очередь, воспользовались прошлой зависимостью артиста и подсыпали или дали ему запрещенные вещества, пока точно неизвестно. Все данные по указанным лицам переданы в полицию. Все, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом! - сообщили представители лейбла IZBA.
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Команда приняла меры по дальнейшей безопасности артиста. Ближайший концерт «Три дня дождя», запланированный на 28 июля, состоится.
- Артист проведет в своем здоровом состоянии, - обещают в лейбле.
Напомним, в 2023 году солист группы «Три дня дождя» уже срывал выступление в Екатеринбурге. Позднее артист признался, что был под наркотиками. После того концерта Глеба Викторова положили на реабилитацию в рехаб. В мае 2025 года группа вернулась к гастролям.
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