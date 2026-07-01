Смерч, который прошел в Кушве, разрушил 18 домов Фото: читатель «КП».

В середине июня на небольшой город Кушва в Свердловской области обрушился разрушительный смерч. Стихия пронеслась по улицам, повредив линии электропередач и свыше 180 жилых домов, а также социальные и административные здания. Еще 18 домов оказались полностью разрушены.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что на первоочередные выплаты пострадавшим из резервного фонда региона направили 31,3 миллиона рублей.

В Свердловской области смерч обрушился на Кушву Видео: читатель «КП»

- Всего жители смогут получить три вида выплат. Размер единовременной материальной помощи составит 15 тысяч рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости предусмотрена выплата 75 тысяч рублей, при полной - 150 тысяч рублей на человека, - сообщали в свердловском правительстве.

Однако некоторые жители Кушвы рассказали «КП-Екатеринбург» о сложностях с получением компенсаций. Например, Ольга Антонова утверждает: в городской администрации ей сообщили, что выплаты за полностью разрушенный дом могут не назначить, если у собственника есть другое жилье.

«МЫ ЧУДОМ ВЫЖИЛИ»

Ольга вместе с мужем жила в доме на улице Чапаева. По словам женщины, в него были вложены годы труда. Совсем недавно на участке появилась новая баня. Когда начался смерч, супруги находились дома.

- Машины стояли во дворе. Их придавило деревьями. До сих пор не понимаю, как мы с мужем остались живы. В доме все окна выбило, стекла летели внутрь. Крыши теперь просто нет - ее сорвало. Остался только потолок. Сейчас дом заливает дождем. Старый двор полностью обрушился, - рассказала Ольга «КП-Екатеринбург».

По словам женщины, также сильно повредилась и газовая труба: ураган вырвал ее и выгнул:

- Когда мы вышли на улицу, повсюду пахло газом. Мы схватили документы, сумку и побежали. Вокруг сверкали молнии, гремел гром. Было страшно: казалось, если сейчас ударит молния, все взорвется, - вспоминает женщина.

На следующий день после разгула стихии дома осмотрела жилищная комиссия. А 24 июня Ольга получила справку (имеется в распоряжении редакции. - Прим. ред.) из отдела по чрезвычайным ситуациям администрации города.

Вот так выглядит двор Ольги сейчас Фото: читатель «КП».

- Дом полностью уничтожен ввиду того, что на территории города Кушвы 22 июня 2026 года было зафиксировано прохождение атмосферного фронта, сопровождавшегося сильными дождями и шквалистыми порывами ветра до 33 метров в секунду. В результате были причинены повреждения жилью и имуществу, - говорится в справке.

По словам Ольги, они с мужем уже получили две выплаты - по 15 и 75 тысяч рублей. Однако, как говорит женщина, этих средств недостаточно, чтобы полностью возместить ущерб. Также семье нужно выплачивать кредиты за автомобили и разрушенное жилье.

- Сначала нам говорили, что мы получим компенсацию за разрушенный дом. Но потом объяснили, что выплат не будет, потому что у нас есть еще квартира, в которой мы живем на данный момент, - поясняет Ольга.

ЮТЯТСЯ У РОДСТВЕННИКОВ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ

Рядом с Ольгой живет Мария Кузьмина. Вместе с мужем они воспитывают двоих детей, младшему – полтора года. В день, когда по Кушве прошелся смерч, все находились дома. Когда стихия сорвала крышу, супруги с детьми успели укрыться в подполье. Тем временем в дом через разрушенную кровлю залетали ветки, обломки построек и различный мусор.

Теперь Кузьмины вынуждены жить у родственников. Их дом также признали непригодным для проживания.

Смерч сорвал с дома Марии крышу Фото: читатель «КП».

- У нашего дома сорвало крышу, сейчас его топит, потому что река выходит из берегов. От него практически ничего не останется. Но нам сказали, что раз у нас есть другая собственность, это является причиной отказа в компенсации. Такая ситуация не только у нас, а у всех, у кого есть какое-то другое имущество, - пояснила «КП-Екатеринбург» Мария. - Полгода назад мы с участием маткапитала взяли в ипотеку студию, там чуть больше 20 квадратов. Когда мы выплатим ипотеку, мы должны будем наделить детей долями – а это по 8 квадратных метров каждому.

По словам Марии, окончательного решения в администрации Кушвы им пока не озвучили, поэтому семья до сих пор не знает, смогут ли они получить компенсацию.

- Тем, у кого пострадал единственный дом, выдадут жилищный сертификат, но в этом случае участок перейдет в собственность государства. Его будет можно выкупить. Но на аукцион не выставляются участки, которые попали в зону подтопления. Соответственно, люди потеряют право на свою землю, - говорит женщина.

«КП-Екатеринбург» направила запросы в администрацию Кушвы и департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать информацию, изложенную в статье. Ответы будут опубликованы сразу после их получения.

По словам Марии, улица, на которой стоит ее дом, сейчас топит Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По словам юриста Руслана Камалетдинова, вопрос о возмещении ущерба в полном объеме решается индивидуально, и здесь позиция администрации, которая отказывает в выплатах только из-за наличия у семей квартир, как минимум спорна.

- Порядок предоставления финансовой помощи из федерального бюджета четко регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 г. № 1928. Согласно пункту 10, обязательными условиями для выплаты единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости являются: проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации; нарушение условий жизнедеятельности в результате воздействия поражающих факторов ЧС. Ключевое слово здесь - «проживание». Никакого упоминания о том, что жилье должно быть единственным, в постановлении нет, - поясняет юрист.

По словам эксперта, подтвердить свое постоянное проживание можно с помощью справки о регистрации, выписки из домовой книги, показаниям соседей.

- Если вы проживали в доме, который был разрушен или признан подлежащим сносу в результате смерча, вы имеете право на выплату независимо от наличия другого жилья в собственности. Закон не связывает право на компенсацию с тем, является ли утраченное жилье единственным. Главное - доказать сам факт проживания в пострадавшем помещении на момент чрезвычайной ситуации, - считает юрист. – Если вам отказывают в выплате, запросите письменный отказ с указанием точной причины и ссылок на нормативные акты. Обжалуйте отказ в установленном порядке - вы имеете право обратиться в вышестоящий орган, прокуратуру или в суд. Судебная практика показывает: если факт проживания в пострадавшем жилье подтвержден, суды встают на сторону гражданина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Возможность доказать свое исправление»: восстанавливать Кушву после торнадо помогли осужденные. Осужденные из исправительного центра помогли восстанавливать Кушву после смерча (подробнее)

Во время торнадо на Урале трое детей пытались спрятаться в своей комнате, но их завалило рухнувшей стеной. В Свердловской области 32 дома были разрушены во время торнадо (подробнее)