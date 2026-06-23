Валентина Вяткина воспитывает пятерых детей. Фото: предоставлено героиней публикации

Смерч, который прошел в Свердловской области 22 июня в Кушве повредил 124 дома, 32 из которых полностью разрушены. Семья Валентины Вяткиной оказалась в числе пострадавших от стихии. Женщина воспитывает пятерых детей - двух мальчиков 15 и 11 лет, а также трех девочек - 12, 7 и 6 лет. Супруг Валентины на данный момент находится в зоне СВО.

В момент ЧП Валентина находилась дома вместе с детьми. Как рассказала женщина «КП-Екатеринбург», сначала началась сильная гроза, а затем она услышала громкий гул.

В Свердловской области смерч обрушился на Кушву Видео: читатель «КП»

Фото сразу после смерча. Фото: предоставлено героиней публикации

- Я выглянула в окно, а на соседнем участке полетели вещи. Старшие дети убежали к себе в комнату. В этот момент там рухнула стена, дети оказались под кусками, вход к ним перекрыл шкаф купе, который тоже упал. Я давала детям указания, кричала, они ориентировались на мой голос. Сама же прикрывала младших дочек своим телом, повредила себе ногу, - рассказала «КП-Екатеринбург» Валентина.

В момент ЧП Валентина была вместе с детьми дома. Фото: предоставлено героиней публикации

По словам женщины, через пару минут к ее дому прибежали друзья и родственники, которые помогли вытащить детей из под завалов. Кушвинка также прислала нам фотографии, на которых видно, что у дома действительно нет стены. На участке повалены деревья, на земле лежат обломки крыши.

- Я сразу отправила детей к подругам, сама осталась собирать вещи, документы. Дети просили меня, чтобы я поехала с ними и не оставалась возле дома. Сегодня я их еще не видела. Подруги говорят, что они еще спят. Видимо, намучались вчера. Дом не подлежит ремонту, половина разрушена. Все под снос, - пояснила женщина.

По словам Валентины, дом не подлежит восстановлению. Фото: предоставлено героиней публикации

Отметим, что в Кушве до сих пор введен режим ЧС. По данным департамента информационной политики Свердловской области из-за смерча без электроснабжения остались не только жители Кушвы. Электричество также пропало в части Верхней Туры, в поселке Баранчинский, в селах Малая Лая и Большая Лая.

После смерча в больницы обратились 16 человек. В городе работают спецслужбы.

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