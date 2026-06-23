Разрушенными оказались десятки домов. Фото: читатель "КП"

Вечером 22 июня на Свердловскую область обрушился мощный смерч. Редкое для региона явление прошло через Кушву, Новую Лялю и другие населенные пункты. По данным МЧС, в результате разгула стихии повреждены 99 частных жилых домов (32 из них разрушены полностью) и 25 автомобилей. Также повреждены 15 линий электропередач. Без света остались более четырех тысяч частных домов. За медицинской помощью обратились 16 человек.

В Кушве ввели режим чрезвычайной ситуации. Энергетики и спасатели продолжают устранять последствия разгула стихии.

В Свердловской области смерч обрушился на Кушву Видео: читатель «КП»

«КП-Екатеринбург» поговорила с главным синоптиком Уральского Гидрометцентра Галиной Шепоренко. Она рассказала о природе редкого явления.

ОБЫЧНО СМЕРЧ НЕ ЗАХОДИТ В ГОРОД

- Удивило, что смерч прошел через город и принес разрушения. Обычно так не бывает. Они часто проходят мимо метеостанций и населенных пунктов. Обычно смерчи локальны и занимают небольшую территорию, проходят полосой, - говорит Галина Шепоренко.

Синоптик добавила, что причиной появления смерча стал циклон, двигавшийся вдоль Уральских гор: два фронта — холодный и теплый — сомкнулись, образовав неустойчивую зону с мощными облаками.

- Сейчас он потерялся — деградировал, но при движении на Север в Кушве вызвал сильный ливень, - пояснила синоптик.

МОЖЕТ ЛИ СМЕРЧ ВЕРНУТЬСЯ

По словам главного синоптика Свердловской области, нельзя исключать, что смерч вновь появится в регионе 23 или 24 июня.

- Нет методов его прогноза. Смерч – явление кратковременное, быстротекущее и быстрообразующееся. Точно также как гроза образуется очень быстро, но грозы предсказать гораздо легче, - отметила Галина Шепоренко. - Смерч остается по-прежнему редким явлением. Только по косвенным признакам можно предполагать, что не исключается его образование. Говорить о том, где он может образоваться – практически невозможно. Фронтальные зоны по-прежнему остаются активными над Свердловской областью.

Также синоптик объяснила, в чем разница между торнадо и смерчем:

- По-русски – это смерч. Это официальное название. Слово торнадо у нас не упоминается. Торнадо – синоним, но употребляется чаще в западном полушарии, в частности, в США.

Галина Шепоренко сказала, что смерч такого масштаба – один из самых сильных за всю историю Свердловской области.

В настоящее время в Кушве развернут пункт временного размещения вместимостью на 50 человек.

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