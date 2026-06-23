Вечером, 22 июня, в Свердловской области в районе города Кушва образовался смерч. Он прошелся по городу, повреждая дома. Рассказываем, что известно о ЧП к утру вторника 23 июня.
Торнадо, обрушившийся на Свердловскую область, повредил 99 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 32 дома, к сожалению, разрущены полностью. Пострадали 16 человек
По данным администрации Кушвинского муниципального округа, к 06.00 23 июня были зафиксированы повреждения 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач.
- Полностью разрушены 32 частных жилых дома, - сообщают в группе в "ВК" администрации Кушвинского муниципального округа. – Обратились за медпомощью 16 человек.
Повреждены были также детский сад и школа. Помимо этого в частном секторе были повреждены газовые трубы. Из-за этого газоснабжение было временно отключено. К домам, пострадавшим от смерча, был организован подвоз питьевой воды, а также санитарно-гигиенических принадлежностей.
- Во время смерча мои родственники были как раз в доме, держались за дверь, благо целые остались... Машины завалило. Всю улицу уничтожил торнадо. Опустошены морально просто они теперь, - поделилась местная жительница Ольга.
По данным департамента информационной политики Свердловской области из-за смерча без электроснабжения остались не только жители Кушвы. Электричество также пропало в части Верхней Туры, в поселке Баранчинский, в селах Малая Лая и Большая Лая.
К 9.00 утра 23 июня по данным МЧС электроснабжение было восстановлено в более чем 3 тысячах домов.
- Социально-значимые объекты находятся на резервном электропитании, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В Поселке Баранчинском электроснабжение восстановлено полностью.
По данным администрации Кушвы, к 02.10 по резервной схеме была запитана канализационная насосная станция №3 шахты «Южная», а также предприятие «Молочная благодать».
- Напряжение подано в дома 6 тысяч потребителей, а работу городской и детской больниц сейчас обеспечивают генераторы, - сообщают в группе ВК администрации Кушвинского муниципального округа.