Вечером, 22 июня, в Свердловской области в районе города Кушва образовался смерч. Он прошелся по городу, повреждая дома. Рассказываем, что известно о ЧП к утру вторника 23 июня.

16 человек пострадали при урагане в Свердловской области Торнадо, обрушившийся на Свердловскую область, повредил 99 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 32 дома, к сожалению, разрущены полностью. Пострадали 16 человек

Последствия смерча в Кушве Свердловской области: что известно о пострадавших и разрушениях

По данным администрации Кушвинского муниципального округа, к 06.00 23 июня были зафиксированы повреждения 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач.

- Полностью разрушены 32 частных жилых дома, - сообщают в группе в "ВК" администрации Кушвинского муниципального округа. – Обратились за медпомощью 16 человек.

Сильный ветер поломал ветви у деревьев Фото: читатель «КП»

Повреждены были также детский сад и школа. Помимо этого в частном секторе были повреждены газовые трубы. Из-за этого газоснабжение было временно отключено. К домам, пострадавшим от смерча, был организован подвоз питьевой воды, а также санитарно-гигиенических принадлежностей.

- Во время смерча мои родственники были как раз в доме, держались за дверь, благо целые остались... Машины завалило. Всю улицу уничтожил торнадо. Опустошены морально просто они теперь, - поделилась местная жительница Ольга.

Полностью были разрушены 32 частных жилых дома Фото: читатель «КП»

Смерч в Свердловской области 23 июня: когда в дома вернут электричество

По данным департамента информационной политики Свердловской области из-за смерча без электроснабжения остались не только жители Кушвы. Электричество также пропало в части Верхней Туры, в поселке Баранчинский, в селах Малая Лая и Большая Лая.

Смерч обрушился на Кушву вечером 22 июня Фото: читатель «КП»

К 9.00 утра 23 июня по данным МЧС электроснабжение было восстановлено в более чем 3 тысячах домов.

- Социально-значимые объекты находятся на резервном электропитании, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В Поселке Баранчинском электроснабжение восстановлено полностью.

Как объясняют синоптики, смерч это не редкое явление для Свердловской области. Но в основном они появляются в безлюдной местности Фото: читатель «КП»

По данным администрации Кушвы, к 02.10 по резервной схеме была запитана канализационная насосная станция №3 шахты «Южная», а также предприятие «Молочная благодать».

- Напряжение подано в дома 6 тысяч потребителей, а работу городской и детской больниц сейчас обеспечивают генераторы, - сообщают в группе ВК администрации Кушвинского муниципального округа.