Смерч в Свердловской области 22 июня 2026 года застал врасплох жителей Кушвы. Он пронесся по нескольким улицам города, разрушая дома, повреждая машины и обрывая линии электропередач. «КП-Екатеринбург» собрала все, что известно о разрушительном смерче в Свердловской области, который прошел 22 июня 2026 года.
Видео: читатель «КП»
22 июня, 19:30. Кушва находится примерно в 50 километрах к северу от Нижнего Тагила. Во вторник вечером, примерно в 19.30, там начался сильный ураган.
- Метеостанция Кушвы отметила ветер скоростью 20 метров в секунду, очень сильный дождь – до 30 мм осадков, крупный град диаметром 33 мм, - сообщают в Уральском Гидрометцентре.
В это время в акватории Кушвинского пруда сформировался смерч. Как объясняет эксперт, он возник в районе смыкания двух атмосферных фронтов.
- Смерчи в Свердловской области изредка случаются, но из-за невысокой плотности населения не часто задевают населенные пункты, проходят по лесной зоне, оставляя ветровалы, - объяснила главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.
По словам очевидцев, от пруда смерч стал двигаться на север – прямо в центр Кушвы. Он продержался около десяти минут, но за это время успел пройти примерно 2,5 километра по территории города – от набережной вдоль улиц Первомайской и Коммуны примерно до улицы Чапаева.
- В районе улицы Чапаева многие остались без домов, - рассказывает местная жительница Марианна. - Там рядом у меня живет родственник, который тоже остался без жилья. Жена у него с сотрясением в больнице. Сейчас он не в состоянии говорить, разбит морально.
Появление смерча для многих жителей Кушвы стало неожиданностью. Люди реагировали на приближение огромного вихревого столба в последний момент. Лишь чудом никто не погиб.
- Сначала началась сильная гроза, дети находились со мной, поскольку они очень боятся грозы, - рассказала «КП-Екатеринбург» мать пятерых детей Валентина. - В какой-то момент начался сильный гул. Я выглянула в окно, а на соседнем участке полетели вещи. Старшие дети убежали к себе в комнату. В этот момент там рухнула стена, они оказались под кусками стены, вход к ним перекрыл шкаф купе, который тоже упал. Я давала детям указания, кричала, они ориентировались на мой голос. Сама же прикрывала младших дочек своим телом, повредила себе ногу. Очень быстро к нам прибежали мои друзья, родственники. Мы начали вытаскивать детей из-под завалов. Я их сразу отправила к подругам, сама осталась собирать вещи, документы. Дом не подлежит ремонту, половина разрушена. Все под снос.
По данным МЧС, в Кушве были повреждены 124 частных дома и 25 автомобилей. Также были полностью разрушены 32 частных дома. Некоторые из них превратились в груду бревен, от других остались лишь каменные стены. На территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Временно было нарушено водоснабжение. Еще до полуночи его восстановили. Также в частном секторе были зафиксированы повреждения газовых труб. Поэтому газоснабжение временно было отключено.
Еще одно последствие смерча – сильный ветер повредил 15 линий электропередач. Из-за этого без электроснабжения осталась Кушва, а также часть Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая. Из-за отключения электроэнергии во вторник вечером 16 горняков не смогли подняться из забоя шахты «Южная».
- Не стало электроэнергии. Это повлекло за собой отключение всех главных предприятий. Из-за этого перестали работать скипы и 16 человек оказались заблокированы в шахте, - рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. – В 04.00 все шахтеры были подняты. У них нормальное самочувствие они находятся дома.
Всю ночь, утро и последующий день в городе и окрестностях проходили аварийно-восстановительные работы.
- В 02.10 подключена канализационная насосная станция №3, обеспечивающая водоотведение для города, шахта «Южная» и предприятие «Молочная благодать», - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
К 03.00 напряжение по резервной линии было подано в жилые дома шести тысячам потребителей. Городская и детская больницы запитывались от резервных генераторов. Уже ночью энергетики возобновили электроснабжение Кушвы по сети 35-110 кВ.
- К 06.00 23 июня было возобновлено электроснабжение по основной сети населенных пунктов Горноуральского и Верхнетуринского муниципальных округов, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. – Ремонтные бригады приступили к отработке заявок жителей частных домов.
Несмотря на последствия смерча, школы в Кушве во вторник 23 июня продолжили работать, как и раньше. Ученики в этот день сдавали ЕГЭ. Исключение составила школа №6, у которой была повреждена четверть кровли. Ее ученики сдавали ЕГЭ в другой школе. Также крыша была повреждена у детского сада №23. Его воспитанников по заявкам родителей переводят в другие детские сады.
По данным главы Кушвинского муниципального округа Михаила Слепухина за медицинской помощью обратился 21 человек. У них колото-резаные раны. Также два пострадавших были госпитализированы в больницу Нижнего Тагила. У них переломы. Остальным медицинская помощь была оказана на месте, после чего их отпустили домой.
Для людей, лишившихся жилья, в Доме детского творчества на улице Фадеевых в Кушве был организован пункт временного размещения. Он рассчитан на 50 человек. Но воспользовался им только один житель Кушвы.
Пострадавшие от стихии люди смогут получить субсидии в размере от 15 до 150 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества.
– Пострадавшие получат выплаты: 15 тысяч рублей на первое время, при утрате имущества 75 и 150 тысяч в зависимости от степени повреждений, - отметил губернатор Денис Паслер. - Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб.
Также дети из семей, чье жилье было повреждено, смогут отправиться на оздоровление в детские лагеря на время, пока их родители будут решать вопросы с восстановлением жилья.
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