В Свердловской области разбушевался торнадо. Фото: скриншот видео

На Свердловскую область 22 июня 2026 года обрушился торнадо. Он идет по траектории Нижний Тагил – Кушва. И оставил после себя разрушительные последствия: оборвал линии электропередач, повалил деревья. Тысячи человек теперь без света.

На Средний Урал обрушился мощный смерч 22 июня Видео: читатель "КП"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ТОРНАДО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Некоторые жители Кушвы успели снять разгул стихии. В частности жительница города Кристина, рассказала, что вихрь ветра прошел недалеко от ее дома около 18:40. Он сопровождался крупным градом и молниями. После чего, торнадо крушил все на своем пути.

- Обстановка в Кушве ужасная. Весь город сейчас обесточен, воды тоже нет. На улице везде повалены деревья, оборваны провода. Машины, припаркованные во дворах, повреждены, у многих выбиты окна, - рассказала «КП-Екатеринбург» Кристина.

Стихия затронула заправку. Фото: читатель «КП»

Синоптик и автор канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин рассказал, что торнадо был спровоцирован сильным сдвигом ветра.

- Чтобы появился торнадо, должны быть сформированы все условия для грозы. А это большая неустойчивость атмосферы, достаточное количество влаги в воздухе и сильный сдвиг ветра по высотам. То есть у земли одно направление ветра, чем выше от поверхности земли, тем сильнее направление ветра поворачивает по часовой стрелке, - объясняет синоптик «КП-Екатеринбург» Алексей Пулин. - Сначала образуется большая грозовая ячейка, внутри нее вращающийся циклон и в нем уже формируется торнадо - хвост, который опускается вниз, а мы его уже видим. Торнадо долго не живут. Он прошел от Нижнего Тагила до Кушвы где-то 30 километров.

Синоптик также заметил, что для Урала торнадо такой силы – явление редкое. При этом в 2024 году такое погодное явление также наблюдали в районе Нижнего Тагила, Челябинской области и в Башкирии.

В Кушве был крупный град. Фото: читатель «КП»

ПОСЛЕДСТВИЯ ТОРНАДО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В региональном ГУ МЧС также рассказали о том, что экстренные службы уже ликвидируют последствия.

- По оперативной информации под отключение электроэнергии попали более 4 тысяч частных домов. Ветром повреждены 40 кровель, произошло падение 25 деревьев и девяти опор линий электропередач, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

Некоторые дома буквально разнесло. Фото: читатель «КП»

Информация о пострадавших спасателям не поступала. Последствия непогоды устраняют более 40 человек на 15 единицах техники. Ситуацию контролируют сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил специалистов в пострадавшие территории. Им предстоит оценить масштабы ущерба и объемы работ по восстановлению.

- Необходимо оперативно организовать работы по разбору пострадавших строений, заборов и деревьев. Расчистить дороги и оказать содействие в восстановлении электроснабжения. Коммунальные и дорожные службы уже работают на улицах населенных пунктов, - говорит губернатор Денис Паслер.

Стихия разрушила крыши домов. Фото: читатель «КП»

Как сообщает пресс-служба компании «Россети Урал», без электричества остались жители Кушвы, некоторые дома в Верхней Туре, поселке Баранчинском. Также свет пропал в домах жителей сел Большая Лая и Малая Лая.

- Для скорейшего выявления причин отключений специалисты «Россети Урал» незамедлительно выехали на места для осмотра энергообъектов и оборудования. В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы, энергетики делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет в дома обесточенных потребителей, - сообщают представители «Россети Урал».

Информацию о перерывах в подаче электричества, а также сроке ремонта можно получить по бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 для мобильных телефонов.

ФОТО И ВИДЕО ТОРНАДО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Торнадо ломал деревья. Фото: читатель «КП»

Стихия повредила и автомобили. Фото: читатель «КП»

В Кушве экстренные службы устраняют последствия стихии. Фото: читатель «КП»

Деревья падали на автомобили. Фото: читатель «КП»

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