Торнадо пришел в Кушву со стороны городского пруда Фото: читатель «КП»

Ветер гнет березы к земле. Обломки домов и щепки от рваных стволов летят по небу словно птицы. Кружат роем вокруг серого вихря из пыли, грязи и камней. Он подбирается к частному дому. Слышно как кричит испуганный ребенок. Кадры торнадо, пронесшегося по свердловскому городу Кушва, пугают. Он возник, словно из ниоткуда, пронесся по жилому сектору и исчез, оставив после себя разрушения.

МНОГИЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ

В Свердловской области смерч обрушился на Кушву Видео: читатель «КП»

Как передает с места происшествия корреспондент «КП-Екатеринбург», многие жители города до сих пор с волнением вспоминают события прошедшего вечера.

- За свои 53 года такой ужас вижу впервые, - сокрушается местная жительница Ольга. – Улицы Чапаева и Коммуны разнесло в пух и прах. Вчера было просто месиво какое-то. Что-то страшное в виде воздушной воронки пришло с пруда и смело все на своем пути.

Вот частный дом, превратившийся в груду бревен. Вот одна заправочная станция, покореженная обломками. Вот другая с облетевшей обшивкой. Рядом стоит черная иномарка. Ее левый бок промят сразу в нескольких местах – словно ядрами кто-то из пушки стрелял.

А еще тут страшные ободранные деревья. Стволы остались, но кроны с ветвями и корой оборвало сильным ветром.

- Многие остались без домов в районе Чапаева, поделилась местная жительница Марианна. - Там рядом у меня живет родственник, который тоже остался без жилья. Жена у него с сотрясением в больнице. Сейчас он не в состоянии говорить, разбит морально.

- Торнадо буквально появился возле моего дома, - говорит местный житель Данил. - Рядом с моим домом стоит заброшенный сгоревший дом. Я видел своими глазами, как с дома полетели сгоревшие обломки и бревна. Дома ниже моего дома тоже зацепило, у некоторых сорвало крышу.

Ураганный ветер буквально ободрал деревья Фото: читатель «КП»

СЕМЬЯ ВЫЖИЛА, ДЕРЖАСЬ ЗА ДВЕРЬ, ЧТОБЫ НЕ УНЕСЛО

В некоторых местах сложно проехать на машине, потому что поваленные деревья рухнули прямо на проезжую часть вместе с металлическими кусками кровли. В районе городской застройки не лучше. В одном из дворов ствол дерева свалился на серенькую легковушку «четырнадцатую», вмяв ее крышу внутрь салона. Женщина рядом собирает в ладошку град – он тоже обрушился на Кушву. Каждая градинка размером с перепелиное яйцо. На детской площадке рядом с разноцветными счетами лежит другое дерево. Оно треснуло у основания, оставив в земле лишь искореженный пень.

- Мои родственники столько трудов и денег вложили в свой дом – сделали ремонт, сладили баню. И все труды насмарку. Они за пару минут лишились всего, - говорит местная жительница Ольга. – Во время смерча они как раз были в доме – держались за дверь, чтобы не унесло. Хоть целые остались. А машины их завалило. И всю улицу уничтожило. Они теперь морально опустошены.

Как передает корреспондент «КП-Екатеринбург» с места событий, картина со слов очевидцев обрисовывается такая – смерч образовался на Кушвинском пруду, а затем взял направление на север вдоль улиц Коммуны, Первомайской и Чапаева. Если двигаться по этому направлению то встречаешь самые разные разрушения. Где-то просто повреждена кровля, а где-то кроме каменных стен ничего не осталось. Мебель, обломки стен и кровли лежат вокруг вперемешку.

Всего было повреждено 124 дома Фото: читатель «КП»

НА ДЕТЕЙ РУХНУЛА СТЕНА

По официальным данным от МЧС на 09.00 утра среды последствия от торнадо такие: повреждены 124 частных дома и 25 автомобилей. Полностью разрушены 32 частных дома. Медицинская помощь понадобилась 16 жителям.

- В этот момент мы находились дома, - поделилась Валентина, мама пяти детей из Кушвы. - Сначала началась сильная гроза, дети находились со мной, поскольку они очень боятся грозы. В какой-то момент начался сильный гул. Я выглянула в окно, а на соседнем участке полетели вещи. Старшие дети убежали к себе в комнату. В этот момент там рухнула стена, они оказались под кусками стены, вход к ним перекрыл шкаф купе, который тоже упал. Я давала детям указания, кричала, они ориентировались на мой голос. Сама же прикрывала младших дочек своим телом, повредила себе ногу. Очень быстро к нам прибежали мои друзья, родственники. Мы начали вытаскивать детей из под завалов. Я их сразу отправила к подругам, сама осталась собирать вещи, документы. Дети просили меня, чтобы я поехала с ними и не оставалась возле дома. Сегодня я их еще не видела. Подруги говорят, что они еще спят. Видимо, намучались вчера. Дом не подлежит ремонту, половина разрушена. Все под снос.

Повреждено было 25 машин Фото: читатель «КП»

В городе был развернут пункт временного размещения, рассчитанный на 50 человек. Также смерч повредил 15 линий электропередач, из-за чего свет пропал в Кушве, в части Верхней Туры, а также в поселках Баранчинский и селах Большая Лая и Малая Лая.

- За ночь электроснабжение восстановлено в более чем трех тысячах домов. Социально-значимые объекты находятся на резервном электропитании. В поселке Баранчинском электроснабжение восстановлено полностью, - сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

От некоторых домов остались только стены Фото: читатель «КП»

Как передает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург», с утра среды 23 июня в Кушве повсюду слышен звук бензопил, при помощи которых рабочие убирают остатки поваленных деревьев. Идут аварийно-восстановительные работы. Сотрудники МЧС подняли в небо беспилотную авиационную систему, чтобы оценить масштаб происшествия. В Кушву приехал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он провел объезд города.

- Необходимо оперативно организовать работы по разбору пострадавших строений, заборов и деревьев, расчистить дороги и оказать содействие в восстановлении электроснабжения, - сказал Денис Паслер. - Коммунальные и дорожные службы уже работают на улицах населенных пунктов.

Как отметили в департаменте информационной политики Свердловской области образовательные учреждения Кушвы работают в полном объеме – ЕГЭ начался по графику.

- Для учеников поврежденной школы №6 экзамены организованы в другой школе, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. – Часть детских садов требует восстановления, все воспитанники по заявкам родителей получили места в действующих детсадах.

Сейчас в администрации Кушвинского муниципального округа принимают заявления от жителей, чье имущество пострадало.

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