«Возможность доказать свое исправление»: восстанавливать Кушву после торнадо помогли осужденные

Осужденные-волонтеры разбирали поврежденные строения, проводили ремонт и расчищали городскую территорию Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Кушве продолжаются ремонтные работы после разрушительного смерча, который прошел по городу 22 июня. Среди тех, кто помогает восстанавливать город, есть и осужденные-волонтеры. Они приехали из исправительного центра УФИЦ №2, что в Новой Туре.

- 27 и 28 июня осужденные УФИЦ №2 в течение двух дней помогали пострадавшим жителям Кушвы: разбирали поврежденные строения, проводили ремонтные работы по восстановлению имущества и расчищали городскую территорию, - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области.

Осужденные УФИЦ №2 в течение двух дней помогали пострадавшим жителям Кушвы Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Как отметили в ГУФСИН, осужденные исправительного центра работают на машиностроительном предприятии, где овладевают новыми профессиями. Также они занимаются волонтерской деятельностью – помогают жителям Верхней Туры и участникам специальной военной операции.

- Участие в таких мероприятиях дает осужденным возможность выразить сострадание, проявить неравнодушное отношение к окружающим, доказать свое исправление, - сообщают в ГУФСИН.

Добавим, что на 30 июня, по данным главы Кушвинского муниципального округа, восстановлением частных жилых домов после урагана в городе занимаются 150 строителей. Также в Кушве продолжаются работы по спилу и вывозу аварийных деревьев, подключению домов к электроснабжению и газоснабжению.

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