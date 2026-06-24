По словам мэра города, уровень реки поднялся в конце улицы Первомайской. Фото: Подслушано в Кушве/ Елена Кашина

В Кушве, пострадавшей от смерча, подтопило дома. Напомним, стихия обрушилась на уральский город вечером 22 июня. Смерч пронесся по нескольким улицам города, оборвал линии электропередач, повредил 124 частных дома и 25 автомобилей, а также полностью разрушил 32 дома. За медицинской помощью обратился 21 человек, один из них находится в состоянии средней тяжести в больнице Нижнего Тагила.

Сильный ветер повредил 15 линий электропередач. Из-за этого без электроснабжения осталась Кушва, а также часть Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая. Во время непогоды 16 горняков были забаррикадированы в местной шахте, их подняли в 4 часа утра. На следующий день, 23 июня, в городе и окрестностях проходили аварийно-восстановительные работы.

Потоп в Кушве (Свердловская область) Видео: Алена Зарипова)

Дом, который сильно пострадал от смерча. Фото: Читатель "КП"

А 24 июня кушвинцы начали выкладывать фотографии с потопом, который происходит в некоторых районах города. Как рассказал «КП-Екатеринбург» мэр города Михаил Слепухин, уровень реки поднялся в конце улицы Первомайской, на улице Кузьмина и доходит до устья Верхнетурьинского пруда.

- Вчера прошли сильные дожди. Уровень в реке поднялся. Сейчас специалисты обходят мостовые сооружения и места пропуска воды, чтобы они не были засорены. После смерча туда могли забиться остатки стройматериалов, поэтому бригада пошла с осмотром, - пояснил «КП-Екатеринбург» Михаил Слепухин.

Уровень воды поднялся в некоторых районах города. Фото: Подслушано в Кушве/ Елена Кашина

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что частично затопило 4 придомовые территории. Пострадавших нет.

- В настоящее время проводятся работы по расчистке русла. Для обследования русла задействованы беспилотная авиационная система от МЧС России, - пояснили в ведомстве. - Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области и администрации Кушвинского МО.

Отметим, что пострадавшие от смерча жители Кушвы получат по 15 тысяч рублей на первое время. Также за частичную или полную утрату имущества уральцам полагаются субсидии по 75 и 150 тысяч рублей соответственно.

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