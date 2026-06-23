На помощь пенсионерке прибежал ее крестник. Фото: читатель "КП"

Смерч, который прошел в Свердловской области 22 июня в Кушве, оставил серьезные последствия. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, повреждены 124 частных дома и 25 автомобилей. Полностью разрушены 32 частных дома. Медицинская помощь понадобилась 16 жителям. А во время смерча, из-за отключения электричества, в шахте были заблокированы 16 горняков. Их освободили в 4 часа утра.

В числе тех, чьи жилища пострадали от стихии, оказалась 75-летняя Нина Рыбникова. Смерч разрушил крышу, а также веранду возле ее дома. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала дочь пенсионерки - Александра.

В Свердловской области смерч обрушился на Кушву Видео: читатель «КП»

Смерч сорвал крышу с дома. Фото: читатель "КП"

- В этот день мама вернулась домой из магазина. У нее уже долгое время проблемы со слухом, а живет она одна. Мама не слышала ни гул от смерча, ни то, что он сорвал крышу и веранду. Она отреагировала лишь на звук разбитых окон, которые выбило обломками. Маму спас крестник, который прибежал к ней и вывел, - поделилась с «КП-Екатеринбург» Александра. - Сегодня мама ночевала у меня дома. Сейчас она вместе с моим мужем разгребает завалы. Очень жаль, этот дом они строили вместе с моим отцом, которого уже нет в живых.

Пенсионерка услышала зву разбитого стекла. Фото: читатель "КП"

Отметим, что в городе до сих пор объявлен режим ЧС, однако ситуация начинает улучшаться: в первой половине дня было восстановлено электроснабжение. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По словам главы региона, сейчас необходимо организовать работы по разбору пострадавших строений, заборов и деревьев, расчистить дороги и оказать содействие в восстановлении электроснабжения.

В администрации Кушвинского муниципального округа принимают заявления от жителей, чье имущество пострадало.

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