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Политика5 июня 2026 13:10

Семь уральцев освобождены из украинского плена

Семь свердловчан возвращаются домой из украинского плена
Маргарита РАЗУМОВА
Семь свердловчан возвращаются домой из украинского плена

Семь свердловчан возвращаются домой из украинского плена

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семь жителей Свердловской области вернутся домой из украинского плена. Они приедут не раньше, чем через месяц после прохождения реабилитации. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала уполномоченный по правам в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- Я очень рада! Семь человек были освобождены. Один из Сосьвы, четыре из Екатеринбурга. Также двое из Первоуральска, - рассказала «КП – Екатеринбург» Татьяна Мерзлякова.

Освобожденные мужчины находятся в Белоруссии. Затем их доставят в Подмосковье. Уже там им предстоит пройти медицинскую, а также психологическую реабилитацию. Затем освобожденные смогут вернуться домой к своим родным. Их семьи уже получили радостное известие о возвращении бойцов.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова выразила благодарность за возвращение уральцев Президенту Владимиру Путину.

С начала года в Свердловскую область были возвращены 33 бойца.

Обмен военнопленными Россия и Украина провели по формуле «185 на 185». После обращения свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой уральцев включили в списки.