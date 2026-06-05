Оставляла на морозе, привязывала к кровати: как наказали свердловчанку, издевавшуюся над 7-летним сыном

Женщина полгода издевалась над своим 7-летним сыном. Фото: Кушвинский городской суд

Жительнице Кушвы Марине Е. вынесли приговор за издевательства над своим 7-летним сыном. Как установил суд, в период с 1 июня 2025 года по 18 января 2026 года женщина систематически применяла насилие к своему ребенку.

– Она наносила удары ремнем и шнуром от зарядки телефона, оставляла раздетым на балконе в холодную погоду, привязывала за ногу к кровати на длительное время, ставила на колени на гречку, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В суде Марина оправдывала свое поведение психологической травмой в связи с тяжелым разводом и необходимостью воспитывать детей одной. Кроме того, со слов женщины, ее в детстве точно также воспитывал опекун.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, ребенку была оказана необходимая помощь, в том числе психологическая. Во время следствия его мать находилась под стражей.

– Преступление в отношении малолетнего ребёнка было выявлено и задокументировано сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции. Наработанные материалы были направлены нашим коллегам из регионального СКР, – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Кушвинский городской суд признал Марину виновной в совершении преступления по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости». Марину Е. приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима и взыскали 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.