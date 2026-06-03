Супруги узнали пол ребенка на борту самолета. Фото: предоставила Анастасия Винокурова

Стюардесса и ее муж устроили гендер-пати в самолете на высоте 11 000 метров и прославились в соцсетях. Анастасия и Алексей Винокуровы узнали пол будущего ребенка на борту Боинга 737-800, летевшего из Москвы в Сочи. Участниками трогательного события стали 190 пассажиров и члены экипажа. Ролик с необычным гендер-пати за пару дней собрал почти миллион просмотров в соцсетях будущей мамы. Анастасия рассказала «КП-Екатеринбург», как ей удалось устроить такое торжество.

«НЕБО ДЛЯ НАС – РОДНОЙ ДОМ»

Стюардесса и ее муж устроили гендер-пати в самолете на высоте 11 000 метров

31-летняя Анастасия Винокурова работает стюардессой уже два года. В 2024 году она решила кардинально поменять свою жизнь: переехала из Екатеринбурга в Москву и устроилась в авиакомпанию «Победа».

Анастасия два года работает стюардессой. Фото: предоставила героиня публикации

Работа стюардессой стала для Анастасии неотъемлемой частью жизни. В соцсетях она нередко выкладывает ролики, посвященные профессии, и собирает на них миллионы просмотров.

В Москве стюардесса встретила и свою настоящую любовь. Алексей во всем поддерживает Настю. Год назад пара уже устраивала один перформанс на борту самолета. Супруги поженились, а после классической регистрации брака сделали символическую свадьбу в полете.

Год назад супруги уже сыграли символическую свадьбу на борту самолета. Фото: кадр из видео/соцсети Анастасии Винокуровой

- Небо для нас – уже родной дом, - признается Анастасия.

«ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ»

В ноябре 2025 году Анастасия и Алексей узнали, что ждут ребенка, а 29 мая 2026 года на борту Боинга 737-800 узнали, кто у них будет.

- Это была моя мечта, - признается Анастасия. - Но я даже представить не могла, что она осуществиться. Мне казалось, что организовать такое мероприятие, особенно, когда я в положении, очень сложно. Мы посоветовались с мужем и решили, что устроим тихое и уютное гендер-пати в семейном кругу.

Но у судьбы были свои планы. Мечте Насти суждено было сбыться.

- Буквально на следующий день после того, как мы с Лешей обсудили мою мечту, мне позвонили из моей авиакомпании и предложили ко Дню защиты детей устроить такое событие. Я была в шоке! Мои любимые коллеги угадали мое заветное желание!

Супруги разделили волнительный момент с пассажирами. Фото: кадр из видео/соцсети Анастасии Винокуровой

Волнительный момент с супругами разделили сотрудники авиакомпании, а еще 190 пассажиров, для которых мероприятие стало сюрпризом. В качестве ведущего выстудил действующий бортпроводник и амбассадор бренда авиакомпании.

Для супругов Анастасии и Алексея подготовили целую программу. В начале полета их представили пассажирам. Клиентам авиакомпании выдали специальные открытки, на которых можно было оставить добрые пожелания для будущих родителей. Ведущий провел викторину и розыгрыш призов, а в конце пассажирам раздали капкейки с цветной начинкой, благодаря которой они должны были узнать пол малыша и сообщить его супругам.

- Это был очень забавный момент. Кто-то, увидев голубой крем, стал кричать: «Это мальчик!». А кто-то, распробовав розовую ягодную начинку, повторял: «У вас будет девочка!». Ведущий в шутку объявляет, что у нас будет двойня … Мы в растерянности. Но тут он просит включить в салоне Боинга подсветку. Она зажигается синим цветом, и мы понимаем, что у нас будет мальчик!

Пассажиров угостили капкейками с цветной начинкой, чтобы они помогли узнать пол ребенка. Фото: кадр из видео/соцсети Анастасии Винокуровой

Пассажиры и члены экипажа поздравили супругов громкими аплодисментами, а сама Анастасия не смогла сдержать слезы радости.

- Мы переживали, что кому-то будем мешать. Но реакция у клиентов авиакомпании была максимально положительная. В конце полета мы получили 120 открыток с самыми теплыми и искренними пожеланиями, которые писали и взрослые, и дети. Люди говорили, что были в восторге от такого праздника.

После приземления супругов встретили в аэропорту Сочи встретили сотрудники авиакомпании и вручили им памятные подарки.

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