Некоторые девушки отказываются от общения с молодыми людьми, когда узнают их имя Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Недавно моя близкая подруга отказалась общаться с парнем, как только узнала, что его зовут Дмитрий.

- Все Димы одинаковые! - коротко отрезала она.

Почти у каждого человека найдется имя, которое вызывает неприятные ассоциации. Кто-то вспоминает бывшего партнера, кто-то - вредного коллегу, а кому-то имя просто не нравится на слух. Но одно дело - личные воспоминания, и совсем другое - клеймо на всех носителей одного имени. Тем не менее в социальных сетях уже давно существуют целые списки имен «рэд-флагов» (от англ. red flag – «красный флаг»). Это словосочетание на сленге означает «тревожный звоночек».

ИМЕНА В ЧЕРНОМ СПИСКЕ

Чтобы составить анти-рейтинг имен, я просмотрела десятки публикаций в социальных сетях, изучила комментарии и опросила подруг. Делюсь некоторыми историями:

- Я встречала двух своеобразных парней по имени Никита. Один оценивал девушек за музыкальный вкус. Я скинула ему список песен, которые мне нравятся. Он ответил: «понятно» - и исчез. А другой Никита жил с родителями, отказывался от стабильной работы, потому что считал, что создан для творчества. Увлекался духовной терапией и различными практиками. Мы были вместе полгода, а потом я просто не выдержала его бесконечных монологов о себе, духовности и прочих высоких материях.

Иногда девушки закрывают глаза на тревожные звоночки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Познакомилась я с одним Дмитрием на сайте знакомств. Но еще до первого свидания начались странности: попытки контролировать меня и необоснованная ревность. За день до встречи он несколько раз звонил мне ночью и уточнял, точно ли я сплю дома. А во время прогулки он внезапно начал отчитывать меня за длину юбки. На этом мое терпение закончилось. Я просто ушла и заблокировала его везде.

За некоторыми именами уже закрепилась определенная репутация:

Никита – эгоцентричный, склонный к импульсивным поступкам, этакий «темщик», который любит пустить пыль в глаза;

Дмитрий – токсичный ревнивец, который может «разбить сердце»;

Кирилл - ветреный мужчина, который может исчезнуть после первого свидания.

Егор - любит «прокатить» на эмоциональных качелях и неопределенности в отношениях.

А ЧТО ДУМАЮТ САМИ МУЖЧИНЫ?

Большинство мужчин к подобным рейтингам относятся несерьезно:

- О смене имени, конечно, не задумывался, но всегда говорю понравившейся девушке, чтобы она дала мне время, я не подхожу под стереотипы, - смеется мой приятель Никита. - Если девушка отказывается от общения со мной только из-за имени, это говорит о ее недальновидности.

- Я очень удивился, когда увидел свое имя в списке рэд-флагов. Теперь придется смириться со своим новым статусом. Но пока никакого дискомфорта мне это не приносило, - делится Дмитрий.

Но у парней тоже есть список «нежелательных» имен. Правда, короткий – в списке всего два имени: Анастасия и Марина.

По словам мужчин, Анастасии нередко воспринимаются как девушки, ориентированные на легкий флирт. Возможно, свою роль сыграла популярность имени в 90-е годы. Тогда Настями называли огромное количество девочек.

Маринам досталось меньше. По словам моих собеседников, девушки с этим именем часто бывают очень эмоциональными и придирчивыми.

Как оказалось, в Интернете уже есть целые списки имен рэд-флагов Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

ИМЯ ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ

Помните знаменитую фразу из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Это интерпретация более древней мысли «Имя говорит само за себя» ( лат. Nomen est omen).

Тему влияния имени на судьбу поднимал и Джек Лондон в рассказе «Сэмюэл». Главная героиня тяжело переживала гибель любимого брата Сэмюэла, который утонул в море. В память о нем она называла всех своих сыновей одним и тем же именем. Однако каждого из четырех мальчиков настигала ранняя смерть - они трагически погибали в результате несчастных случаев и болезней.

А в начале 2000-х американские специалисты Центра волновых технологий в штате Орегон предположили, что каждая буква обладает собственной частотой вибрации, а значит, имя способно влиять на своего носителя и формировать определенные черты характера. Сторонники этой теории считают, что звучание имени воздействует не только на самого человека, но и на окружающих. Мы подсознательно считываем из него определенную информацию. Возможно, именно поэтому писатели, актеры и певцы так тщательно подбирают псевдонимы.

Психологи считают, что имя - это не показатель характера человека Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Клинический психолог и психоаналитик Владимир Крупин убежден: само по себе имя на человека не влияет.

- Любой человек растет и знает свое имя. Влияет ли это как-то на него? Само по себе имя никак не влияет. Но вот что действительно может повлиять - это то, что человек знает о своем имени, какие истории ему рассказывали близкие. В честь кого его назвали? Почему выбрали именно это имя? Были ли споры вокруг него? Вот это и формирует у человека в некоторой степени отношение к своему имени и к себе в целом.

На тех, чьи имена попадают в так называемые списки имен-редфлагов, это тоже определенным образом влияет. Кто-то может подумать: «Вот какое у меня имя, все меня боятся! И правильно делают». А кого-то это, наоборот, заставит переживать: «Даже имя свое назвать страшно - вдруг люди сразу сделают выводы». Конечно, никакое имя не является приговором. Уверен, что даже сейчас есть люди, которые читают эти строки и удивляются, потому что счастливо живут с мужем Никитой или женой Настей.

Специалисты советуют подходит в выбору имени ребенка взвешено Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты по антропонимике - науке, изучающей имена людей, - советуют подходить к выбору имени для ребенка взвешенно. Оно должно легко произноситься, хорошо сочетаться с отчеством и не создавать человеку лишних сложностей в будущем.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил ХОРС, практикующий психолог:

- Судить о человеке исключительно по его имени - это признак недалекости и незрелости. Это своего рода психологический перенос: «Если у меня так, то и у всех так». Люди ограничивают себя в своих суждениях. Например, имя Никита. Человек же не встречал всех Никит на свете, чтобы утверждать, что они все плохие.