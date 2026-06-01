Лихач, погубивший двух сестренок в ДТП, назвал наказание для себя слишком суровым

Михаилу Слободяну вынесли приговор 17 апреля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Виновник смертельного ДТП в Ревде, который обжаловал приговор, считает, что наказание слишком суровое. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал юрист, представляющий интересы пострадавших семей, Дмитрий Кротов.

Жуткая авария случилась в октябре 2025 года в небольшом городе Ревда. 27 октября родные сестрёнки Кира и Аня (девяти и семи лет), а также их подруга 11-летняя Лиза пошли в магазин купить сладости. В тот вечер Лиза осталась у девочек погостить по случаю каникул. Школьницы дружили давно и ходили в один танцевальный кружок.

Магазин находился меньше чем в пяти минутах от дома. Мама сестер долго не отпускала девочек, но в конце концов разрешила: за сладостями и сразу домой. По её рассказам, дети никогда не нарушали ПДД, всегда ждали зелёного сигнала.

В тот момент, когда дети вышли из супермаркета на улице Чехова, на тротуар вылетела «двенадцатая». Все три школьницы в ту же секунду оказались под колёсами автомобиля. Кира и Аня погибли на месте ДТП.

– Мне пришло сообщение от подруги о том, что случилось ДТП, погибли дети. Я сразу подумала, что мои. Накинула куртку, побежала к месту аварии. На месте я увидела накрытых детей. Первого ребёнка я узнала не сразу. Вторую девочку узнала: это была моя дочь Аня, – рассказывала в суде мама сестёр Светлана.

Сестры погибли на месте. Фото: соцсети

Лизу врачи чудом смогли спасти, но ребёнок получил тяжелейшие травмы. Сейчас она снова встала на ноги, но последствия останутся на всю жизнь, говорил юрист Дмитрий Кротов.

Подруга сестер выжила, но получила серьезные травмы. Фото: соцсети/ГАИ

За рулём легковушки оказался местный житель, 37-летний Михаил Слободян. За руль он сел пьяным. В крови нашли не только следы алкоголя, но и запрещённых веществ. Прибывшие на место трагедии медики и спасатели рассказывали в суде, что лихач не понимал, что произошло, размахивал руками, невнятно говорил и не давал оказать первую помощь.

По словам его супруги Юлии, в день аварии она видела, как Слободян снова выпивал в своём автомобиле. Она пыталась уговорить мужчину пойти домой, но он не послушался и уехал. Это было около 17:30. При этом женщина не сообщила в Госавтоинспекцию о том, что по городу ездит её выпивший муж. Позднее очевидцы видели, как по улицам Ревды, нарушая правила, гонял неадекватный водитель. Страшная трагедия произошла около 21:00.

Михаила Слободяна судили по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ), а также за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Юрист, представляющий интересы родителей Киры и Ани, Дмитрий Кротов потребовал взыскать с виновника аварии 12 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил иск, а также приговорил Слободяна к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был вынесен 17 апреля. В начале мая лихач и его адвокат обжаловали приговор. Апелляционная жалоба принята к рассмотрению.

– Слободян оспаривает приговор, так как считает, что по ч. 6 ст. 264 УК РФ ему вынесли слишком суровое наказание. По наркотической статье он также настаивает на том, что приговор слишком суровый. Оспорил также и гражданский иск. Утверждает, что сумма компенсации морального вреда непосильная. Но в данном случае сумма не имеет значения, так как никакие деньги не вернут девочек, – рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Кротов.

По его словам, рассмотрение апелляционной жалобы на данный момент не началось. В вышестоящий суд дело не поступил.

