Артист выступает в образе Майкла Джексона уже больше 30 лет. Фото: соцсети Павла Талалаева

Двойник Майкла Джексона Павел Талалаев выступает в образе легенды уже больше 30 лет. Он стал единственным официально признанным двойником певца из России. Впервые его так назвала сестра короля поп-музыки Ла Тойя Джексон во время визита в Москву в 2010 году. Затем это подхватили и журналисты. Сейчас Павлу Талалаеву 46 лет. Он продолжает гастролировать со своим шоу, а также выступает на праздниках, ретро-вечеринках и других событиях.

29 мая Павел Талалаев прилетел в Екатеринбург на премьеру байопика «Майкл». А перед этим рассказал «КП-Екатеринбург» о том, как стал двойником без пластических операций, о встрече с настоящим Майклом Джексоном, личной жизни и о том, почему скрывает свое настоящее лицо.

Двойник Майкла Джексона Павел Талалаев рассказал о встрече с кумиром

Павел Талалаев был признан официальным двойником сестрой Майкла Джексона Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«ПЕРВЫЕ КОСТЮМЫ ШИЛА МАМА»

- Павел, когда вы впервые выступили в образе Майкла Джексона?

- Это было очень давно. Мне было 8 или 9 лет. В то время он был уже очень популярен. Мама сшила мне первые костюмы. Я выступил у нас на районе (Павел родился и вырос в Москве, - Прим. ред.) для своих. Все сказали, что я очень на него похож. С тех пор я стал подражать кумиру: отрастил волосы, засмотрел до дыр кассеты с его выступлениями, чтобы выучить движения, освоил «Лунную походку». Потом мы увидели по телевизору выступление артистов из Театра двойников. Мой старший брат привел меня в этот театр, и меня взяли.

- А как у вас началась сольная карьера?

- Театр начал распадаться. Многие хотели гастролировать отдельно. Мне было лет 18. Я дружил с другими фанатами Майкла Джексона и собрал свою группу танцоров.

Артист заявляет, что ни делал ни одной пластической операции, чтобы добиться сходства с кумиром. Фото: соцсети Павла Талалаева

- На вашем сайте написано, что вы не делали ни одной пластической операции. Как вам удалось добиться сходства с кумиром?

- К природному сходству добил грим. Я пользуюсь обычной косметикой. Всему научился сам: смотрел на фотографии Майкла и пробовал разные оттенки, подводил черты лица, чтобы выделить сходство.

- Вокал вы тоже повторяете или на ваших выступлениях звучит голос самого Майкла?

- Звучит голос Майкла. Я пересмотрел много выступлений двойников. Мне да и самим поклонникам приятнее, когда звучит голос кумира.

Павел Талалаев дает концерты и выступает на праздниках и других мероприятиях Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«МАЙКЛ ПОДАРИЛ МНЕ ШЛЯПУ»

- Официальным двойником вас назвала Ла Тойя Джексон. Как вам удалось с ней познакомиться?

- Она приезжала музыкальную премию, чтобы от имени брата получить награду «За вклад в международную поп-культуру». Меня подвели к ней за кулисы. Я показал ей свое портфолио. Она впечатлилась. Сказала: «Это очень здорово! Ты можешь официально представлять Майкла в России». Потом это подхватили все ТВ-каналы и журналисты.

Павел рассказал корреспонденту «КП-Екатеринбург» о встрече с Майклом Джексоном Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Вам удалось побывать на трех концертах Майкла Джексона. Это было до того, как вы стали его двойником или после?

- Первый раз я был на его концерте в 1992 году в Бухаресте. Мне было 13 лет. Мы приехали в Бухарест на гастроли с Театром двойников. Я даже не знал, что в это же время там будет Майкл. Мне сделали большой сюрприз и подарили билеты на его концерт. Меня к нему подвели. Он подарил мне свою шляпу, а я ему свою. Для меня это было что-то невероятное! Фотографий этого момента, к сожалению, нет. У меня тогда не было фотоаппарата. Потом я был на его концертах в Москве в 1993 и 1996 годах.

- Кстати, вы ведь собираете коллекцию вещей, связанных с Майклом Джексоном. Какая для вас самая ценная?

- Ну, конечно же, шляпа! Еще я коллекцию кукол в виде Майкла Джексона. Они дорогие, но периодически приобретаю. Еще собираю книги и записи с его концертов.

Павел сам шьет себе костюмы или делает их на заказ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«БЕЗ ГРИМА МЕНЯ ВИДИТ ТОЛЬКО СЕМЬЯ»

- В Интернете не нашла ни одной вашей фотографии без грима. Ваше настоящее лицо – это тайна?

- Верно. Я не показываю настоящее лицо зрителям и не выставляю такие фото в соцсетях. Мне хочется разделить творческий образ и личную жизнь. Мне не хочется, чтобы в публичном пространстве обо мне, как о Павле Талалаеве, знали слишком много. Без грима меня видят только в семейном кругу.

Двойник Майкла Джексона Павел Талалаев - о том, почему скрывает настоящую внешность

- А вам не тяжело проживать две жизни?

- Я уже привык. К тому же, это очень интересно. Если мне нужно, я – Майкл Джексон. А в обычной жизни у меня есть любимая жена, сын, дом за городом. Я люблю готовить, занимаюсь ландшафтным дизайном, цветочки сажаю, огурчики, помидорчики. (Улыбается).

Павел Талалаев с супругой Марией и сыном Майклом. Фото: соцсети Павла Талалаева

- Как вы познакомились с супругой?

- Мы познакомились на тусовке фанатов Джексона в 1996 году. Но поженились только в 2010 году. Мы долго дружили, потом она стала моим концертным директором, а в один момент решили: «Давай поженимся».

- Вы назвали сына Майклом. Сейчас ему сколько лет? Он не мечтает о карьере артиста?

- Ему 15 лет. Он, кстати, очень похож на сына Майкла Джексона – Бланкета. Тоже волосы отрастил. Но артистом он стать не планирует. Увлекается компьютерами.

Артист не публикует фотографии без грима. Фото: соцсети Павла Талалаева

- Какое у вас самое особенное выступление за 30 лет карьеры?

- Это были гастроли в Астрахани на стадионе. Точно не помню, какой был год. Мы сделали номер без света, без спецэффектов. Но была такая площадка и поддержка зрителей, что я по-настоящему почувствовал себя Майклом. Обычно я не доволен собой, сильно себя критикую, постоянно нас собой работаю. Но когда зрители поддерживают, это очень ценно!

Павел прилетел в Екатеринбург на премьеру фильма «Майкл» и встретился со зрителями Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двойник МакSим повторяет трагическую судьбу певицы, а клон Сергея Жукова забирает все внимание поклонниц: как живут копии звезд. Двойник Сергея Жукова рассказал, как подружился с солистом «Руки Вверх!» (подробнее)