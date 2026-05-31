«Дай ему гладильную доску, и он на ней поедет»: отец 11-летнего райдера – о том, как без стресса отдать ребенка в экстремальный вид спорта

Родители Ивана поддерживают его в занятиях экстремальными видами спорта. Фото: из семейного архива

Зимой у Ивана Вахрушева из Екатеринбурга в руках сноуборд, а летом - скейт. После школы он не спешит домой: едет в парк, где тренируется несколько часов подряд. Сейчас Ивану 11 лет и он входит в сборную Свердловской области по сноуборду, числится в школе олимпийского резерва и уже получил второй взрослый разряд. Отец мальчика Алексей говорит, что секрет такого успеха в том, что его сыну нравится то, чем он занимается.

СНОУБОРД НА ВЕРЕВОЧКЕ ВМЕСТО САНОК

Видео: из семейного архива 11-летний Иван Вахрушев из Свердловской области показывает трюки на сноуборде

Путь в профессиональный спорт у Ивана начался с игрушки – родители купили ему пластиковый сноуборд.

- У меня жена каталась на сноуборде, да и я сам всегда хотел. А Иван с детства был максимально активным. Мы перепробовали многие кружки, начиная от хоровой школы, заканчивая футболом, - говорит папа спортсмена Алексей. – На этом пластиковом сноуборде я возил его в садик – вместо санок. Потом мы начали ездить на Уктус, я катал его за веревочку с горы. Когда сыну было четыре года, нам посоветовали тренера, который показал ему и склон, и фрирайд. Со временем он начал учиться трюкам на легких трамплинах.

Когда Ивану исполнилось семь лет, тренер посоветовал отдать его в школу олимпийского резерва. К тому моменту он уже уверенно катался по склону и показывал хорошие результаты. Сам юный райдер объясняет свою любовь к сноуборду просто: ему нравится ощущение скорости и свободы.

- Благодаря спорту я нашел много друзей. Вместе с ними мы тренируемся, часто, мы катаемся вместе, - говорит Иван. – Обычно я делаю самые разные трюки: перепрыгиваю с перил, кручу переворот в воздухе, спрыгнув с трамплина. Да и мне просто нравится кататься.

По словам Алексея, со стороны может показаться, что экстремальный спорт предназначен только для профессионалов. Но, на самом деле, все начинается с обычного интереса ребенка. А дальше каждый сам выбирает, насколько глубоко хочет погружаться в этот мир.

Иван состоит в сборной Свердловской области по сноубордингу. Фото: RCC Extereme

- В любом спорте невозможно добиться результата без терпения. У Ивана врожденное упорство. Если что-то не получилось, он не бросает.Иван будет снова и снова подниматься, и делать, пока не получится, - говорит Алексей. – Недавно он ездил на сборы в Сочи, которые длились пять дней. Днем были обычные тренировки, а вечером – соревнования для желающих. Четыре дня он выигрывал призовые места, а на пятый, от усталости, уже не удалось. Он очень возмутился этому.

«РЕБЕНОК БУДЕТ КАТАТЬ АБСОЛЮТНО НА ВСЕМ»

Когда заканчивается зимний сезон, Иван почти сразу меняет сноуборд на скейт. Летом он много времени проводит в парке «RCC Extreme — здесь можно спокойно тренироваться, отрабатывать новые элементы и просто кататься с друзьями.

- Скейт и сноуборд - это не одно и то же. Многие думают, что они похожи, но по технике ничего близкого нет. Просто это общий баланс, физическая нагрузка, ощущение доски. Когда ребенок понял, что может катать, он будет катать вообще на всем. Дай ему гладильную доску - он и на ней поедет, - шутит папа спортсмена.

Еще несколько лет назад скейтеры искали подходящие места по всему Екатеринбургу. Катались возле торговых центров, на ступенях, на случайных площадках. Теперь возможностей стало больше. В городе появляются оборудованные пространства, где можно тренироваться в нормальных условиях и не мешать прохожим.

- Раньше с местами было вообще плохо. Потом начали появляться площадки, которые ребята делали сами из подручных материалов. А в этом году сделали новый профессиональный спот в квартале Архангела Михаила, куда дети могут добраться самостоятельно. Для детей это очень важно, когда есть место, где можно спокойно кататься, - говорит Алексей. - Когда я забираю его вечером из парка, вообще не чувствую беспокойства. Я понимаю, что ребенок находится в нормальной среде, под присмотром, среди своих.

Вместо бесконечных посиделок в телефоне у детей появляется круг общения, физическая нагрузка. В экстремальных видах спорта дети быстро учатся отвечать за себя и понимать границы своих возможностей. При этом семья Ивана никогда не воспринимала спорт как обязательную карьеру.

Летом юный спортсмен перебирается на скейтборд. Фото: из семейного архива

- Мы ребенка родили для того, чтобы он был счастлив, а не для того, чтобы реализовать через него какие-то свои цели. Если ему нравится кататься - пускай катается. Это классная тусовка, движение, возможность куда-то ездить, проводить время не в телефоне, - считает папа спортсмена.

Конечно, неотъемлемая часть экстремальных видов спорта – это падения. Первое время родители Ивана очень переживали за него, но со временем они начали относиться спокойнее.

- Все, что мы могли сделать как родители, это купить качественную защиту: шлем, защиту спины, локтей, копчика. В этом году он расколол защиту копчика пополам, сказываются регулярные тренировки на трубах. Но это спорт. Главное, чтобы ребенок понимал свои возможности и учился постепенно, - считает Алексей. - Когда он только начал прыгать с трамплинов, мы очень переживали. Прошло два года, и он уже делает сальто, для него это просто спорт. Меняется восприятие экстрима. Ты видишь, как ребенок растет, как появляются новые знания и контроль.

СПРАВКА КП

Проект «РМК Экстрим» стартовал в 2022 году, когда в Екатеринбурге и Челябинске открылись два профессиональных скейт-парка площадью 1500 квадратных метров. А 31 мая в столице Урала, в квартале Архангела Михаила, откроется третий скейт-парк. Его площадь увеличили до 3000 квадратных метров, сделав пространство удобным и для профессионалов, и для тех, кто только встает на доску.

По словам Валерии Захарченко – пресс-секретаря проекта, территорию скейт-парка разделили на три части. Первая - тренировочная зона с поролоновым бассейном, в которой безопасно можно научиться кататься или делать новые трюки. Вторая - стрит-зона копирует городские препятствия вроде лестниц и перил, но с правильной геометрией для снижения травм. Третья – сектор трамплинами для амплитудных прыжков в воздухе.

С 2024 года проект перестал быть только летним. В Екатеринбурге на горнолыжном комплексе «Уктус» и в квартале Архангела Михаила теперь строят сноупарки. Там тоже все поделено по уровням сложности: есть пологие фигуры для первых шагов в джиббинге и серьезные трамплины для мастеров.