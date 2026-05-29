Мать не обратилась в скорую и полицию: на Урале на отчима, метавшего ножи в пасынка, завели еще одно уголовное дело

Суд оставил под стражей горе - отчима

Сухоложский горсуд оставил в СИЗО отчима, жестоко наказывавшего своего пасынка. Инцидент произошел в марте 2026 года. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

По версии следствия, уралец был изрядно пьян. Он под вымышленным предлогом поставил пасынка к стене. После чего стал метать в ребенка ножи. Один из бросков пришелся в живот 12-летнего мальчика.

- В настоящее время в отношении К. возбуждено еще одно уголовное дело - по признакам истязания того же потерпевшего пункт «г» часть 2 статьи 117 УК РФ, - сообщает инстанция. - К слову, органами предварительного расследования мать ребенка отстранена от участия в деле в качестве законного представителя. Причиной послужило ее бездействие.

Уточняется, что мать мальчика несколько дней не обращалась за помощью к медикам, а также в полицию. Поэтому жизнь ребенка была в опасности.

Свердловские следователи ранее завели на отчима уголовное дело по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В СИЗО мужчина останется до 29 июня 2026 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

