«Граффитчики не спрашивают что, где и когда рисовать»: художница Даша Скотина объяснила, зачем расписывает дома и скамейки

Этот рисунок Даша Скотина нанесла недалеко от Дворца Молодежи. Фото: соцсети Даши Скотины

Уличная художница из Екатеринбурга, известная как Даша Скотина, объяснила, зачем расписывает граффити жилые дома, скамейки и прочие объекты городской инфраструктуры.

Ранее девушку в среде уличного искусства называли главным открытием стри-арта Екатеринбурга в 2025 году. Граффитчица прославилась тем, что на стенах рисовала ярких «клякс» разных форм и размеров. Работы замечали на Уралмаше, в центре Екатеринбурга и других районах.

Кроме того, в одном из баров города, а также в пространстве «Синара Арт» проходили выставки работ Даши Скотиной.

Девушка рисует кляксы. Фото: соцсети Даши Скотины

Позднее и в администрации Екатеринбурга обратили внимание на девушку, но не в качестве уличного художника, а в качестве вандала.

Вновь ее персона наделала шума после того, как она нарисовала на скамейке недалеко от Дворца Молодежи фиолетовое существо 27 мая. В Telegram-канале, приближенном к мэрии, «Екатеринбург. Главное» назвали граффити актом вандализма.

В пресс-службе мэрии «КП-Екатеринбург» сообщили, что администрация занялась процессом привлечения графитчицы к административной ответственности.

Сама Даша Скотина тоже пообщалась с Комсомолкой. По ее словам, она спокойно относится к критике в свой адрес.

- Я просто занимаюсь искусством, всегда им занималась, а сейчас моя главная форма творчества – это граффити, рисование на улице. Графитчики никогда ни у кого не будут спрашивать что, где и когда рисовать. Недовольства людей в этом случае должны распространяться не только на меня, а на любого человека, распыляющего краску на улице, - говорит «КП-Екатеринбург» Даша Скотина.

Уличная художница стала рисовать на городских объектах специально. Фото: соцсети Даши Скотины

Также, говорит уличная художница, рисовать на городских объектах она стала намеренно.

- Это сразу создает общественный резонанс, любой человек может увидеть это, не идя на мою выставку, и не заходя в мой блог. Город – это и есть место для рисования на улице. Не искать же мне заброшенные гаражи, - продолжает девушка. – Я нормально отношусь к тому, что меня называют вандалом. Общество и не должно понимать то, что я делаю, очевидно, что и не будет. Это естественная реакция обычных людей, которые не понимают, зачем люди это делают. Это другой язык.

Даша Скотина отметила, что полиция с ней не связывалась. Редакция «КП-Екатеринбург» запросила информацию в УМВД по Екатеринбургу. На данный момент ответ ожидается.

