ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
29 мая 2026 8:50

Безруков дарит цветы, а Лепс зовет в Куршевель: как фониатр из Екатеринбурга спасает голоса звездфотовидео

Татьяна САМОЙЛОВА
Свой голос Мирославе Осиповой доверяют не только жители Свердловской области, но и российские знаменитости. Фото: предоставила героиня публикации

Знакомые часто спрашивают Мирославу Осипову: «Ты что со всеми звездами нашего шоу-бизнеса знакома?» На что она отвечает: «Не знакома только с теми, кто выступает под фонограмму».

Мирослава Сергеевна Осипова работает фониатром (врач-оториноларинголог, занимающийся лечением и профилактикой нарушений голоса) уже 50 лет. В очередь к специалисту из Екатеринбурга выстраиваются не только жители Свердловской области, но и знаменитости, которые приезжают на гастроли в уральскую столицу. За помощью к фониатру регулярно обращаются Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Дима Билан, Елка, Пелагея, а также Сергей Безруков, Игорь Верник и другие артисты.

Один из пациентов вониатрического центра сделал Мирославе Сергеевне памятный коллаж

«В ОЧЕРЕДИ СИДЕЛИ АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ И ЭДИТА ПЬЕХА»

- Я с детства мечтала стать врачом. Накидывала на себя белую простынь вместо халата и представляла, как провожу операции, лечу людей, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Мирослава Осипова.

После школы она поступила в Томский медицинский институт. Правда, с выбором специальности определилась не самостоятельно.

- На третьем курсе, когда пришло время распределяться по профессии, наш декан, который был лор-врачом, забрал меня на свою кафедру.

А во время интернатуры (перед государственными экзаменами и окончанием института) Мирославу на 4 месяца отправили учиться на фониатра в Научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи в Ленинград.

Мирослава Осипова работает фониатром уже 50 лет

- Я плакала. Говорила: «Не хочу я работать фониатром, это же скучно. Я хочу оперировать!» Но когда зашла в институт, увидела в очереди на прием к фониатрам молодых Алису Фрейндлих, Эдиту Пьеху и других советских знаменитостей. Они сидели, ждали приема и болтали, как все. Меня это тогда поразило. Институт оказался замечательным. Нас очень хорошо обучали. Приступив к практике, я с первых мгновений влюбилась в профессию.

До 1987 года Мирослава работала фониатром в Томске. Первыми ее звездными пациентами были актеры Дмитрий Ульянов и Василий Лановой.

- Я тогда только окончила институт. Они приехали к нам на гастроли с театром. Я со всеми познакомилась. Это было самое прекрасное время в моей жизни. Я была молода, полна сил. Мне все было так интересно, все в новинку.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» побывала в кабинете у Мирославы Сергеевны и расспросила о самых интересных случаях в работе со звездами

СПАСАЛА ЛЕОНТЬЕВА, ПОДДЕРЖИВАЛА КИРКОРОВА

В 1987 году Мирослава Осипова вместе с супругом переехала в Екатеринбург. В уральской столице на базе Центральной городской клинической больницы № 1 открывался фониатрический центр, а ее пригласили стать заведующей. Сейчас в России такие центры есть только в трех городах: в Москве, в Омске и в Екатеринбурге.

По направлению лор-врача в центр съезжаются пациенты со всей Свердловской области. Гастролирующие артисты в основном вызывают фониатра к себе в гримерку. Мирослава Сергеевна приезжает с необходимым оборудованием и медикаментами и оказывает «скорую голосовую помощь».

Знаменитости с удовольствием делают фото с мирославой Сергеевной. На фото она с Кириллом Туриченко, Юлианной Карауловой, Евой Польной, Ваней Дмитриенко, солисткой группы IOWA и певцом Niletto. Фото: предоставила героиня публикации

- Как-то за полтора часа до концерта Валерий Леонтьев потерял голос. Мог только хрипеть. Оказалось, врач, которая была до меня, сказала ему: «У вас жуткая ангина» и дала ему побрызгать лекарство. Никакой ангины у него на самом деле не было. Но после лекарства случился отек из-за аллергической реакции. Я приехала, быстро сняла отек, но сама переживала, вдруг не поможет. А когда он на сцене запел, и ему стали аплодировать зрители, даже заплакала от счастья, что все получилось!

Большинство актеров и исполнителей, поработав с Мирославой Сергеевной, становятся ее постоянными пациентами и зовут на свои концерты «для подстраховки».

- Филиппу Киркорову перед концертом важно убедиться, что с голосом все в порядке. Я приезжаю и поддерживаю его. Сережа Шнуров каждый раз приглашает меня в гримеру и спрашивает: «Можно я тебе спою? Слышишь, хороший голос?» Я говорю: «Хороший-хороший. Чего ты меня каждый раз дергаешь?» А он отвечает: «А вдруг!» И «вдруг» действительно случается. Недавно в Екатеринбург приезжал Ваня Дмитриенко, я дежурила за кулисами и ему прямо во время концерта понадобилась помощь.

Сергей Безруков и многие артисты стали постояннымы пациентами Мирославы Осипоывой. Фото: предоставила героиня публикации

Некоторые знаменитости сами приходят к фониатру в кабинет. В 2017 году перед концертом у нее даже побывала французская эстрадная певица Патрисия Каас.

- Она приболела. Пришла с менеджерами и переводчиком. Без охраны. Я осмотрела певицу, а заодно и ее команду. К слову, с секьюрити к нам обычно приходят только местные vip-персоны. Знаменитости ни разу не приходили в сопровождении охраны, только с менеджерами.

«НЕ ДЕЛЮСЬ СЕКРЕТАМИ»

Фониатр уточняет: универсальной формулы, как помочь артисту или любому другому пациенту, не существует.

- Все очень индивидуально. Сначала я узнаю причину, по которой актер или певец потерял голос. К примеру, это может быть простуда, утомление, скрыв связок или какая-то травма. Затем делаю все необходимое, чтобы быстро решить проблему.

Фониатр спасла помогла Гуфу. Фото: предоставила героиня публикации

Поэтому Мирослава Сергеевна предпочитает никому не рассказывать о методах лечения, даже самим артистам.

- Однажды меня срочно вызвали к рэперу Гуфу со словами: «Он после всех фониатров еще больше теряет голос…» Я дела ему прополоскать горло физраствором, чтобы его увлажнить, и он отлично выступил. Улетая, его менеджеры спрашивали у меня: «Что вы такое сделали, что он запел?» Я, конечно, могла сказать, что это был физраствор, но в другой раз это может не помочь. Это не универсальное средство, чтобы его применять самостоятельно.

ПОДРУЖИЛАСЬ С ЛЕПСОМ, ПЕЛАГЕЕЙ И БИЛАНОМ

После таких экстренных спасений артисты не оставляют Мирославу Осипову без внимания. После того, как фониатр помогла Аните Цой, которая прилетела на концерт с температурой 40, певица пригласила ее на сцену и вручила огромный букет.

- Мне было так неловко, я не знала, что делать, - признается Мирослава Сергеевна.

Фониатр вылечила Аниту Цой, которая приехала на гастроли с температурой 40. Фото: предоставила героиня публикации

Цветы фониатру дарит и актер Сергей Безруков. А Дима Билан публично благодарит ее со сцены. Пелагея поздравляет с праздниками и может доверить ей свои секреты, а Григорий Лепс вообще зовет на отдых в Куршевель.

- Я Грише отвечаю: «А мужа я куда дену? Да и загранпаспорт нужно менять…», - улыбается врач. - Он и на гастроли меня с собой приглашал, но я не могу бросить своих пациентов. Для меня все равны.

Мирослава Сергеевна подружилась с Пелагеей и Биланом. Фото: предоставила героиня публикации

Мирослава Сергеевна признается, не только артисты благодарные ей за работу, но и она им.

- Я удивляюсь их мужеству и умению собраться в нужный момент. Это вдохновляет. Этому я учусь у них уже много лет.

КАК СБЕРЕЧЬ ГОЛОС?

- Один из главных советов, который я даю всем пациентам: не кричите, старайтесь не допускать перегрузок, чтобы не сорвать голос. Перед выступлениями обязательно разрабатывайте голос, разогревайте связки, никогда не пойте сходу, выполняйте упражнения для распевки.

Мирослава Сергеевна поделилась полезными советами о том, как сберечь голос

- Если заболело горло или вы потеряли голос, ни в коем случае не начинайте лечение с горячих ингаляций. Этим вы только усилите отек. Американские врачи дают пациентам глотать лед. Мне жалко своих пациентов, я рекомендую им есть пломбир, чтобы снять отек.

- Если вы потеряли голос, ни в коем случае нельзя переходить на шепот. Говорите так, как получается. Иначе можно совсем надолго остаться без голоса.

- Ну и самый главный совет: не вычитывайте диагнозы в Интернете. Лучше чем специалист, вам никто не поможет!

Мирослава Сергеевна также рассказала, как нельзя лечить голос

КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО?

- Один из самых распространенных мифов о лечении голоса: может помочь керосин. Запомнимте: лечить горло керосином нельзя! К нам из деревень на скорой привозят пациентов с ожогом слизистой. Я всегда им говорю: «Вы бы еще туда спичку бросили…»

- Еще есть мнение: чтобы сберечь или восстановить голос, нужно пить сырые яйца. Доля правды в этом есть. Взбитый белок увлажняет слизистую задней стенки глотки. Но этот метод был оправдан, когда у всех были свои куры, и не было сальмонеллеза. Сейчас пить взбитые сырые яйца опасно для здоровья.

Мирославу Сергеевну пригласили стать заведующей фониатрического центра в Екатеринбурге

К ЧИТАТЕЛЮ

