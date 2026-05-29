Прокуратура просила для Александры Кузык четыре года лишения свободы. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге вступил в силу приговор 36-летней Александре Кузык. Фотографа признали виновной по двум эпизодам пункта «б» части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», поводом для возбуждения уголовного дела стали две книги с эротическими фанфиками о нетрадиционной любви*.

Уголовное дело было возбуждено 22 мая 2025 года. Однако в октябре в материалах появился дополнительный эпизод. В доме Александры в Белоярском районе полицейские изъяли книги за ее авторством, а также два ноутбука, IPad, два смартфона и 20 компакт-дисков.

По данным «КП-Екатеринбург», полиция узнала о «творчестве» свердловчанки после заявления женщины, дочь которой купила одну из книг. Однако в рамках уголовного дела они не были допрошены.

– В апреле 2022 года Александра Кузык опубликовала на общедоступном ресурсе фанфик с элементами порнографии, посвященный нетрадиционным взаимоотношениям*. Позже она отпечатала в одной из типографий книгу, и на возмездной основе реализовала один из экземпляров, – отметили в суде.

В суде Александра полностью признала вину и объяснила, что писать фанфики – ее давнее хобби. В ходе прений прокуратура запросила для женщины 4 года колонии общего режима. Ленинский районный суд назначил Александре Кузык 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.

Александра Кузык на оглашении приговора. Фото: Ленинский районный суд

В пресс-службе инстанции пояснили, что апелляционных жалоб не поступало.

– Приговор вступил в законную силу. Жалоб апелляционных не поступало. Но может быть подано ходатайство о воспитании срока обжалования, – сообщили в Ленинском суде.

На момент публикации получить комментарий в пресс-службе прокуратуры Свердловской области не удалось. Адвокат осужденной Дмитрий Ушаков воздержался от заявлений.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

