Голосование за благоустройство парков и скверов в Екатеринбурге вышло на финишную прямую

Вот уже шесть недель в Екатеринбурге идет голосование. Горожане выбирают, какой парк или сквер будет следующим в очереди на благоустройство. Стартовало оно 21 апреля и продлится до 12 июня.

Такой выбор жители уральской столицы делают каждую весну. Зеленую зону, набравшую больше всего голосов, вносят в план благоустройства на следующий год. В 2024-м, например, победил парк имени 50-летия ВЛКСМ, благодаря чему в 2025-м туда зашла строительная техника. Первая половина парка уже приведена в порядок. Там высадили сотни деревьев и кустарников, сделали новые опоры освещения, поставили современные детские и спортивные площадки, а также зону для выгула собак.

Голосование идет по программе «Формирование комфортной городской среды». Это значит, что если уральцы проявят достаточно активности, то на благоустройство выбранной зеленой зоны город получит федеральные деньги.

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ

В этом году голосование в Екатеринбурге можно назвать уникальным. Впервые участвует 17 общественных территорий. У жителей каждого района на выбор две площадки. Исключение лишь Октябрьский район, где на выбор три зеленых зоны.

К настоящему моменту уже сформировалась первая тройка лидеров. Пока что на первом месте идет участок набережной Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. За него проголосовали 36 тысяч человек.

На втором месте бульвар по улице Культуры, который собрал больше 19,5 тысяч голосов. Впритык к нему идет Основинский парк. За него проголосовало более 19 тысяч человек.

Впрочем, другие парки и скверы тоже не отстают. Например, на благоустройство в 2027 году претендует сквер имени Александра Канделя по улице Никонова у здания ККТ «Космос». Свое название он получил в 2018 году в честь легендарного советского баскетболиста и тренера уральского клуба «Уралмаш».

- Общественное пространство, расположенное между киноконцертным театром и Дворцом игровых видов спорта, служит для горожан местом для пеших и велопрогулок, а также отдыха с детьми – на территории расположена популярная современная детская площадка с безопасным покрытием и игровыми модулями, - рассказывают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Другой претендент – парк Южный в Чкаловском районе. Это крупная рекреационная зона, в которой горожане любят гулять с детьми, заниматься спортом. Также здесь проводятся городские праздники, спортивные и культурные мероприятия.

- Парк имеет спортивную зону с тренажерами, детские игровые площадки, а также место для выгула собак, - добавили в администрации Екатеринбурга. - В зеленой зоне оборудованы прогулочные дорожки, отдельные маршруты для бега и велосипедистов, а также установлены скамейки для отдыха. В зимний период в парке Южном обустраивают площадку с елкой и снежными скульптурами.

ОСТАЛОСЬ СОБРАТЬ 90,9 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

Чтобы город получил федеральное финансирование на благоустройство парков, нужно чтобы проголосовали 289 тысяч человек. К утру 28 мая, по данным мэрии, выбор сделали 198 012 человек.

Активнее всего идет голосование за площадки в Октябрьском районе. В сумме они собрали больше 51,9 тысяч голосов. На втором месте территории Кировского района, собравшие 25,1 тысячу голосов. Третье место у зеленых зон Орджоникидзевского района, за который в целом было отдано 23 327 голосов.

Проголосовать можно на Платформе обратной связи портала Госуслуг. Другой способ – подойти к волонтерам, которые помогут проголосовать. Найти их можно в парках и скверах, а также в общественных пространствах.