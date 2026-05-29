Thomas Mraz и группа «Интонация» станут хедлайнерами «Ночи музыки». Фото: пресс-служба «Уральской ночи музыки»

Стали известны имена новых хедлайнеров «Уральской ночи музыки» – ими станут Thomas Mraz и группа «Интонация». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе фестиваля. Артисты выступят на площадке ЕСТОРИ.

Thomas Mraz обрел свою популярность в 2016 году после трека May 13. В том же году вышел его дебютный одноименный альбом, в записи которого участвовали ЛСП и Boulevard Depo. Также музыкант известен своими коллаборациями с SODA LUV, blago white, Антоха МС, L’One, Markul, Cream Soda, GONE.Fludd, Yanix, Pharaoh, ЛАУД и другие.

Второй хедлайнер – группа «Интонация» – лауреат премии «Золотой граммофон и номинант премии телеканала RU.TV. Исполнители являются авторами популярных хитов к сериалам СТС, среди которых «Молодежка» и «Физика и химия».

– Коллектив быстро завоевал популярность благодаря песням «Скажи, как мне жить», «Пускай» и «Просто любовь», которые стали саундтреками к телесериалам и фильмам, включая «Физика или химия» и «Август. Восьмого», – сообщили в пресс-службе «Уральской ночи музыки».

Кроме того, на площадке ЕСТОРИ выступят трио из Питера OΛOVO, певец Миша Житов, группа sonyaprosti, московский коллектив SHOO и артистка Левицкая.

Напомним, что главными хедлайнерами «Уральская ночь музыки» станут группы «Чайф» и «Пицца». Также на фестивале выступит Юлия Савичева, Максим Свобода, Кристина Кошелева и музыкальный проект «СмешBand».