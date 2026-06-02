Зеркала в лесу и советские лозунги: в Екатеринбурге покажут работы Булатова, Кабакова и таинственного Инфанте

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбург привезли работы классиков современного отечественного искусства. Среди них такие громкие имена, как Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Владимир Янкилевский, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Павел Пепперштейн и другие.
Кроме того, впервые в уральской столице представлен масштабный проект, посвященный творчеству Франциско Инфанте - заслуженного художника России, фотографа, теоретика искусства. Обе выставки откроются 3 июня в Синара Центре.
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЛЕКСИКОН»
Название первой выставки отсылает к одноименной работе художника Гриши Брускина. Картина, написанная в 1986 году, стала живописным каталогом советской эпохи. Здесь изображены советские лозунги, узнаваемые атрибуты того времени, а вместо людей скульптуры пионеров, женщин, служащих. Работа стала одной из ключевых в эпоху перестройки.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Саму выставку открывает раннее произведение Ивана Чуйкова из серии «Окна». Перед зрителем — оконная рама, окрашенная в белый цвет, а на месте стекол — написанный абстрактный пейзаж: горы и теплый солнечный свет.
- Мы начинаем думать: почему на ней такие романтические виды? Чуйков начинает оконную тему в русском современном искусстве. Советский Союз — страна закрытая и изолированная. Когда ты изолирован, тебе все время говорят, что там, за горизонтом, одни прекрасные высокие горы. А когда люди смогли поехать, то увидели, что все не совсем так: человеческая природа везде одинаковая. Это метафора отделенности нашей культуры, нашего современного искусства от мира», — рассказывает искусствовед, доктор философии, основатель Московского дома фотографии (ныне «Мультимедиа Арт Музей, Москва») Ольга Свиблова.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Всего на выставке «Фундаментальный лексикон» представлено 73 работы. Собрание находится под управлением ФКИ «Синара». Экспонаты охватывают период с 1950-х годов до наших дней, помогая проследить развитие современного отечественного искусства. Выставка продлится до 13 сентября.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
РАБОТЫ ФРАНЦИСКО ИНФАНТЕ И НОННЫ ГОРЮНОВОЙ Второй проект целиком посвящен пионеру кинетического искусства Франциско Инфанте и его многолетней соавтору Нонне Горюновой. Дуэт художников начал совместную работу еще в 1968 году. Они прославились разработкой концепции «артефактов», над которой работают уже более сорока лет.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Инфанте и Горюнова создают геометрические конструкции, которые размещают в природной среде. Это позволяет передать на пленке оптические метафоры: инсталляции и фотография дополняют друг друга. Помещая в дикую природу искусственно созданные объекты, художники раскрывают идею гармонии человека и природы. Они выбирают единственную точку для снимка, которая фиксирует на фотопленке рождение того самого артефакта.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
На выставке представлены работы из коллекции МАММ. В четырех просторных залах зрители смогут погрузиться в творческую лабораторию Инфанте, изучить, как художники создавали снимки, и познакомиться с циклом «Артефакты». Выставка продлится до 23 августа.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
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