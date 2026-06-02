Зеркала в лесу и советские лозунги: в Екатеринбурге покажут работы Булатова, Кабакова и таинственного Инфанте

В Екатеринбурге проходит выставка работ Франциско Инфанте Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбург привезли работы классиков современного отечественного искусства. Среди них такие громкие имена, как Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Владимир Янкилевский, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Павел Пепперштейн и другие.

Кроме того, впервые в уральской столице представлен масштабный проект, посвященный творчеству Франциско Инфанте - заслуженного художника России, фотографа, теоретика искусства. Обе выставки откроются 3 июня в Синара Центре.

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЛЕКСИКОН»

Название первой выставки отсылает к одноименной работе художника Гриши Брускина. Картина, написанная в 1986 году, стала живописным каталогом советской эпохи. Здесь изображены советские лозунги, узнаваемые атрибуты того времени, а вместо людей скульптуры пионеров, женщин, служащих. Работа стала одной из ключевых в эпоху перестройки.

Картина "Фундаментальный лексикон" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Саму выставку открывает раннее произведение Ивана Чуйкова из серии «Окна». Перед зрителем — оконная рама, окрашенная в белый цвет, а на месте стекол — написанный абстрактный пейзаж: горы и теплый солнечный свет.

- Мы начинаем думать: почему на ней такие романтические виды? Чуйков начинает оконную тему в русском современном искусстве. Советский Союз — страна закрытая и изолированная. Когда ты изолирован, тебе все время говорят, что там, за горизонтом, одни прекрасные высокие горы. А когда люди смогли поехать, то увидели, что все не совсем так: человеческая природа везде одинаковая. Это метафора отделенности нашей культуры, нашего современного искусства от мира», — рассказывает искусствовед, доктор философии, основатель Московского дома фотографии (ныне «Мультимедиа Арт Музей, Москва») Ольга Свиблова.

Работа Ивана Чуйкова Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всего на выставке «Фундаментальный лексикон» представлено 73 работы. Собрание находится под управлением ФКИ «Синара». Экспонаты охватывают период с 1950-х годов до наших дней, помогая проследить развитие современного отечественного искусства. Выставка продлится до 13 сентября.

На выставке представлены работы классиков отечественного искусства Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Работы знакомят зрителя с современным искусством, начиная с середины прошлого века Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие работы рассказывают про советский быт Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые работы заставляют задуматься Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Искусствовед Ольга Свиблова рассказывает про каждого художника Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На масштабной выставке представлено 73 произведения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

РАБОТЫ ФРАНЦИСКО ИНФАНТЕ И НОННЫ ГОРЮНОВОЙ Второй проект целиком посвящен пионеру кинетического искусства Франциско Инфанте и его многолетней соавтору Нонне Горюновой. Дуэт художников начал совместную работу еще в 1968 году. Они прославились разработкой концепции «артефактов», над которой работают уже более сорока лет.

На снимке Франциско Инфанте за работой Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Инфанте и Горюнова создают геометрические конструкции, которые размещают в природной среде. Это позволяет передать на пленке оптические метафоры: инсталляции и фотография дополняют друг друга. Помещая в дикую природу искусственно созданные объекты, художники раскрывают идею гармонии человека и природы. Они выбирают единственную точку для снимка, которая фиксирует на фотопленке рождение того самого артефакта.

Франциско Инфанте и Нонна Горюнова играли с геометрией и природой Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На выставке представлены работы из коллекции МАММ. В четырех просторных залах зрители смогут погрузиться в творческую лабораторию Инфанте, изучить, как художники создавали снимки, и познакомиться с циклом «Артефакты». Выставка продлится до 23 августа.

В цикле "Артефакты" дуэт хуожников показывает, как человек и природа могут быть в гармонии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Работы Инфанте и Горюновой расположены в четырех залах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Франциско Инфанте размещает инсталляции прямо в дикой природе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru