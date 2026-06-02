Выбирают жертву по группе крови и не нападают на пьяных: развенчиваем популярные мифы о комарах

Аномальное нашествие комаров началось сразу в нескольких регионах России. На полчища насекомых жалуются жители Подмосковья, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан и Алтайского края. Кровопийцы «нападают» на людей не только вечером, но и днем в центре города и даже в общественном транспорте. Энтомологи объясняют, что это связано с благоприятными для размножения москитов погодными условиями: благодаря снежной зиме личинки и яйца пережили сильные морозы, а теплая весна с осадками ускорила процесс их созревания в два-три раза.

«КП-Екатеринбург» вместе с доктором биологических наук, профессором кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Алексей Гилевым разбирает самые популярные мифы об этих насекомых.

ЛЮБЯТ «СЛАДКУЮ» КРОВЬ?

Миф: все комары пьют кровь.

Правда: кровью питаются только самки. Самцы питаются нектаром и растительными соками. Люди им не интересны, - говорит профессор.Самкам кровь нужна для размнождения. Они получают белковую пищу и откладывают яйца.

Миф: комары летят на свет.

Правда: их привлекает не свет, а тепло, которое исходит от ламп. Комары могут лететь на свет, когда видят инфракрасное излучение и чувствуют тепло, исходящее от нагретых ламп накаливания. Также их может привлекать ультрафиолет, который есть в лампах старого типа. Светодиодные лампы, которые почти не нагреваются, интересуют их гораздо меньше.

Миф: комары кусают людей со «сладкой кровью» или выбирают жертву по группе крови.

Правда: вкус или группа крови не имеют для них значения. Комаров привлекают только тепло тела, углекислый газ, выдыхаемый человеком и запах пота. Действительно кого-то эти насекомые кусают больше, кого-то меньше. Но то, что это связано с группой крови или «сладостью», то есть повышенным уровнем глюкозы, научно не доказано. Такие мифы родились из наблюдений и догадок людей. Но, если бы комаров привлекала «сладкая» кровь, они бы тогда больше кусали диабетиков. На самом деле, кто-то просто пахнет для них вкуснее.

Миф: алкоголь делает человека менее привлекательным для комаров.

Правда: при употреблении алкоголя повышается температура тела, усиливается потоотделение и учащается дыхание. Все это, как раз наоборот, делает человека более привлекательным для комаров. Возможно, этот миф придумали, потому что пьяному человеку становится все равно на то, что его укусили, так как у него снижается чувствительность.

НАПУГАЛИ!

Миф: ультразвуковые отпугиватели эффективно защищают от комаров.

Правда: ультразвук может как отпугивать комаров, так и привлекать. Приборы, которые привлекают комаров, нужно вешать подальше от места, где вы находитесь, чтобы отвлечь их внимание. А в приборах, которые отпугивают комаров, используются ультразвуки, похожие на те, что издают летучие мыши, которые являются прямой угрозой для комаров. Очень важно читать инструкцию, чтобы не перепутать эти средства защиты. У меня так знакомые однажды уехали в лес, повесили рядом с палатками ультразвуковой отпугиватель и всю ночь не знали, куда деться от комаров. Только потом в инструкции прочитали, что нужно вешать его в самом дальнем краю поляны.

Миф: эфирные масла растений (гроздика, лаванда и т. д.) надежно отпугивают комаров.

Правда: природные средства – не универсальный способ защиты. Эфирные масла лаванды, гвоздики, пижмы или другие вещества с резким запахом могут давать кратковременный эффект. Но их действие слабее специализированных репеллентов. Во-вторых, не всем они могут помочь: у кого-то выделяется больше пота, и он перебивает запах эфирных масел, у кого-то они просто быстрее выветриваются. И, в-третьих, такие вещества могут действовать на всех по-разному. У кого-то они могут вызвать аллергию. Поэтому не стоит рекомендовать всем подряд народные средства.

Миф: комаров стал привлекать запах репеллентов

Правда: Была всего одна научная работа о том, что у комаров выработался рефлекс, как у собак Павлова. Репеллент, который перестает отпугивать, начинает восприниматься комаром как сигнал к пище. Он чувствует этот запах, и понимает, что там есть еда, которая пытается защититься. Но это единичные случаи. Точно сказать, какие именно репелленты вызывают такую реакцию, крайне сложно. Для этого нужно проводить множество дополнительных исследований.

Миф: все репелленты безопасны для людей, их можно наносить на кожу.

Правда: на кожу можно наносить только репелленты на основе натуральных компонентов (масел растений), не содержащих химических добавок. Большинство репеллентов, которые продаются в магазинах, содержат химические вещества, которые могут вызвать аллергию и другие нежелательные побочные реакции.Такие репелленты нельзя наносить на кожу. Чтобы себя обезопасить, нужно читать инструкцию перед их применением!

НЕ ЧЕСАТЬ

Миф: зуд от укуса комара опасен для человека.

Правда: сам по себе зуд не опасен (если нет аллергии на комариные укусы), но место укуса нельзя расчесывать. Нужно промыть место укуса прохладной водой с мылом, чтобы смыть остатки слюны комара, и перетерпеть зуд. При расчесывании можно повредить кожу и занести в кровь инфекцию. Если не в силах терпеть, можно дополнительно охладить место укуса водой или льдом, завернутым в ткань, или использовать антигистаминные мази и гели, чтобы облегчить зуд.

Важно: При появлении тревожных симптомов (затрудненное дыхание, отёк лица, горла, высокая температура, тошнота, рвота) немедленно обратитесь за медицинской помощью!

Миф: зубная паста, сырая картошка, уксус, сода, одеколон или раствор поваренной соли помогают снять зуд.

Правда: эти способы лечения научно не доказаны. Их применяли в деревнях, когда медицина не была так развита. Какие-то народные средства действительно помогают снять отек и уменьшить зуд, но стоит предупредить, что они могут вызвать непредсказуемую реакцию. К примеру, зубная паста может содержать ароматизаторы, усиливающие воспаление, а уксус вообще ни в коем случае нельзя наносить на место укуса – он может вызвать ожог.

БОЛЬШОЙ КОМАР – МАЛЯРИЙНЫЙ?

Миф: комары живут всего несколько дней.

Правда: продолжительность жизни зависит от условий. В лаборатории или благоприятных погодных условиях кровососущие особи могут прожить от нескольких недель до несколько месяцев. Если жизни самки ничего не угрожает, она может успеть отложить укусить и отложить яйца до 11 раз. На это, как минимум, нужно несколько недель.

Миф: большие комары – малярийные.

Правда: крупные комары (долгоножки, или караморы) безвредны для человека. Это безобидные существа, которые напрасно попадают под раздачу. У этих особей не кусаются ни самцы, ни самки. Малярийного комара нельзя отличить от обычного по виду. Его можно распознать только в лабораторных условиях. Скорее всего, такой миф зародился из-за того, что большие комары пугают людей своим размером.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Как отпугнуть комаров дома?

- Самое лучшее средство – это москитные сетки. В фумигаторах (устройство для нагревания пластин с отпугивающими веществами) и спиралях содержатся химические вещества, которые человеку вдыхать не желательно. А эфирные масла, которые можно поставить в баночке, быстро выдыхаются, - рассказывает Алексей Гилев.

КСТАТИ

Почему место укуса комара чешется?

Когда комар кусает человека, он прокалывает кожу и впрыскивает свою слюну. В ней присутствуют белки, в том числе антикоагулянты (вещества, предотвращающие свертывание крови) и анестетики (снижающие боль при проколе). Организм воспринимают их как чужеродные. В ответ на это клетки иммунной системы выделяют вещество – гистамин, который воздействует на нервные окончания в коже, вызывая раздражение. Мозг интерпретирует это раздражение как зуд, что и заставляет человека чесать поражённый участок

Зачем вообще нужны комары?

Комары играют важную роль в экосистеме: самцы и самки (до размножения) питаются нектаром и участвуют в опылении растений, личинки служат пищей для рыб, стрекоз и других насекомых, а взрослые особи – источник питания для птиц, летучих мышей и пауков.