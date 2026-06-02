«Никого не вините, я сама…»: 16-летнюю девушку из многодетной семьи нашли мертвой

У девушки осталась мать, брат и сестренка. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге свела счеты с жизнью 16-летняя девушка. Как стало известно «КП-Екатеринбург», тело несовершеннолетней нашли в минувшую субботу, 30 мая, у новостройки на Летчиков, 7. Сама же погибшая жила через квартал вместе с матерью, младшим братом и четырехлетней сестренкой.

По словам близких, Аня (имя изменено – Прим.ред) не сумела поступить после 9 класса в медицинский колледж, поэтому спустя год надеялась попасть в строительный техникум.

В штанах у нее нашли предсмертную записку: «Никого не вините, я сама…». Но мать считает, что ее писала не ее дочь. Следователи изъяли телефон Ани на проверку. Однако друзья девушки рассказали семье, что Аня высказывала суицидальные мысли.

Аня любила гулять по центру Екатеринбурга с подругами. Фото: читатель «КП»

Прибывшая к дому бригада скорой помощи уже не могла помочь и лишь констатировала смерть.

– Дочка в тот день была очень веселой. До 19:00 с ней все было в порядке. Конечно, у нас бывали дома ссоры. И отругать ее за что-то я могла, как в любой семье. Я не верю, что она сама это сделала. Она так любила свою сестренку, не могла она с ней не попрощаться! – рассказала «КП-Екатеринбург» мать погибшей.

В следственном управлении СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала вдовой в день помолвки: модель, застрелившая английского миллионера на глазах у русской невесты, вышла на свободу (подробнее)

Бизнесмену, обвиняемому в убийстве 13-летних школьниц, не дали проститься с разбившейся на «Харлее» женой (подробнее)

«С тобой были самые лучшие дни в моей жизни»: 17-летняя студентка оставила таинственное письмо и была найдена мертвой (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru