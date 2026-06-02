Мать наняла сына и его друга в качестве киллеров: подросткам заплатили шашлыком и 5000 рублей

Свердловчанка не смогла смягчить свое наказание Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Женщина, которая наняла своего сына и его друга в качестве киллеров, не смогла смягчить свое наказание. Трагедия произошла сентябре 2018 года в Качканаре. К свердловчанке Светлане Ивановой за помощью обратилась ее бывшая свекровь: женщина решила убить своего сожителя.

- В качестве непосредственных исполнителей выступили несовершеннолетний сын Ивановой и его приятель. Подростки согласились совершить убийство за шашлык и 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Подростки напали на жертву ночью 17 сентября. Все произошло в подъезде, когда мужчина выходил в магазин. Киллеры избили его, а затем увезли в лес. От травм потерпевший скончался.

В 2019 году Иванову осудили за пособничество в убийстве (ст.33 ч.3-ст.105 ч.2 пп.ж,з УК РФ), а также за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (ст.150 ч.4 п.а УК РФ). Тогда Свердловский областной суд приговорил Светлану Иванову к 15 годам колонии общего режима. Также женщина должна была выплатить 100 тысяч рублей сестре погибшего.

Иванову отправили в ИК-6 в Нижнем Тагиле. В феврале 2026 года она подала ходатайство о замене неотбытой части наказания. Несмотря на то, что с 2022 года свердловчанка имеет положительную характеристику и выплачивает иск, Тагилстроевский суд отказал женщине в смягчении наказания.

- Осужденная обжаловала постановление в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд не усмотрел причин для отмены решения районного суда, - отметили в пресс-службе судов.

Светлане Ивановой осталось провести в колонии 6 лет 10 месяцев 15 дней.