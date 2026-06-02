Группа состояла из студентов и выпускников УПИ, а также 38-летнего инструктора Семена Золотарева. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Родственники погибших на перевале Дятлова туристов добиваются повторного расследования. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат Евгений Черноусов. Он около 8 лет представляет интересы Татьяны Перминовой – родной сестры Игоря Дятлова.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, на склоне горы Холатчахль (в переводе с мансийского — «Гора мертвецов»). Здесь при невыясненных обстоятельствах погибли девять туристов из Свердловска под руководством 23-летнего Игоря Дятлова. Группа состояла из студентов и выпускников Уральского политехнического института (УПИ), а также 38-летнего инструктора Семена Золотарева.

- Расследование уголовного дела о гибели группы длилось всего три месяца, а потом его закрыли «за отсутствием состава преступления». Но это фикция! Просто постановление [о возбуждении уголовного дела] сдали в архив, а значит, дело не нужно расследовать, - заявил адвокат в беседе с «КП-Екатеринбург».

По словам Евгения Черноусова, в деле отсутствуют акты химических и гистологических экспертиз.

- Поэтому я утверждаю, что они не были проведены. А если и были, то выяснилось, что имело место химическое отравление. Наша версия: гибель была связана с испытанием ракеты. Где-то (не обязательно вблизи группы) произошла авария, облако диоксида азота уперлось в горную местность и осадки сошли на палатку. Если это гостайна, мы не против чтобы дело засекретили и с нас взяли подписку о неразглашении, - продолжил Евгений Черноусов.

Он добавил, что аналогичного мнения придерживается и сестра Игоря Дятлова.

Евгений Черноусов против того, чтобы тему группы туристов на склоне горы Холатчахль муссировали на федеральных шоу.

- Туда приглашают так называемых «экспертов», которые таковыми не являются и не имеют никаких допусков к уголовному делу. Они строят самые невероятные теории. Какого родственникам все это слушать?

Причина гибели туристов до сих пор неизвестна. Фото: архив Фонда памяти группы Дятлова

Напомним, недавно фотограф Андрей Сафонов при поддержке «Комсомольской правды» отсканировал пленки с фотоаппарата, которым пользовалась группа на современном оборудовании. Фотографии в улучшенном качестве показали на VII Всероссийской ежегодной конференции, посвященной теме гибели группы Дятлова. Традиционно она проходит в столице Урала.