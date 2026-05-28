В Екатеринбурге 32-летняя многодетная мать стала жертвой бывшего мужа. Тот вечер Екатерина Гранкина все еще вспоминает с содроганием: по ее словам, экс-супруг ворвался в квартиру, избил и изуродовал ее. Ревнивец взял ножницы и остриг полголовы практически налысо. Сам мужчина вину признает лишь частично. «КП-Екатеринбург» разбиралась в этой истории.

РАЗВЕЛИСЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Екатерина Гранкина – мама троих детей, психолог и блогер. На ее паблик подписано свыше 14 тысяч человек. Ее бывший муж, 37-летний Дмитрий Гранкин - руководитель строительной компании. С ним Екатерина развелась еще в 2021 году. Но окончательно пара разъехалась в 2024-м. Сейчас Екатерина вместе с детьми живет в съемной квартире.

Со слов женщины, Дмитрий Гранкин так и не смог смириться с разводом. Он преследовал бывшую супругу и мешал ее спокойной жизни.

- Я думала, что мы давно уже все обсудили, каждый живет своей жизнью. Дмитрий, видимо, не смог этого до конца осознать. Бывший муж знал, где я живу. Периодически приходил, когда детей не было дома, зная, что я одна в квартире. Он следил за тем, с кем я общаюсь, куда хожу, кто меня провожает, где я гуляю. Меня сильно это «напрягало». Я всегда знала, что он ревнивый, агрессивный, вспыльчивый. Что может дойти до такого, я не думала, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Екатерина.

Все произошло вечером 15 мая 2026 года. Дети гостили у бабушки, Екатерина была дома одна. Она ждала в гости своего знакомого. Поэтому, когда раздался звонок в дверь, Екатерина не стала смотреть в глазок. Но на пороге стоял ее бывший муж.

«ДУМАЛА, ЧТО МЕНЯ ГРОХНУТ»

По словам Екатерины, Дмитрий ворвался в квартиру, схватил ее за шею, а потом принялся в бешенстве отрезать ее длинные волосы под самый корень.

- Он хотел меня унизить, оскорблял последними словами и не давал выйти из квартиры. У меня было ощущение, что меня сейчас грохнут. Я понимала, что он пьяный и находится в состоянии аффекта...

В этот момент пришел знакомый Екатерины. Тогда, по словам Екатерины, Гранкин накинулся и на него. Пока мужчины дрались, она выбежала на балкон.

- Я звала на помощь, орала из окна. Тогда Дмитрий меня несколько раз ударил, чтобы я не кричала.

Затем оба мужчины вышли из квартиры. При этом камеры видеонаблюдения в лифте зафиксировали, как ревнивец сначала силком затолкнул знакомого Екатерины в лифт, а потом нанес ему несколько ударов в лицо.

На крики и шум сбежались соседи, очевидцы и дружинники из «Русской общины». Это помогло усмирить буйного мужчину. По словам Екатерины, после драки с Дмитрием, у ее друга оказалась сломана нога. Но в настоящее время точно неизвестно, при каких обстоятельствах мужчина получил травму. Драку женщина толком не видела, а о переломе стало известно на следующий день.

Екатерина сняла побои. После ударов бывшего мужа врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей. По словам Екатерины, у нее несколько дней кружилась голова, но сотрясение мозга в итоге не подтвердилось.

«НЕ БИЛ, РУКАМИ НЕ ТРОГАЛ»

Инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 и 112 УК РФ «Истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Дмитрий Гранкин уже дал показания. Об этом рассказал адвокат Адвокатской конторы Академического района Виталий Черных. Он представляет интересы подозреваемого.

- Со слов моего подзащитного, он развелся с Екатериной 5 лет назад, но развод всерьез не воспринимал. А вот жена все восприняла всерьез и считала бывшего мужа абьюзером. Вместо того, чтобы дать женщине отдохнуть, он стал ее донимать. Жена завела связи на стороне. Это сильно огорчило моего подзащитного, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Дмитрия Гранкина Виталий Черных.

Также в показаниях Дмитрия говорится, что в тот вечер у него сработала «чуйка», он заподозрил бывшую жену в неверности. После этого ревнивец рванул к ней домой, силой открыл дверь в подъезд без ключа и позвонил в квартиру.

- Экс-супруга, не подозревая, кто это, открыла дверь, думая, что это любовник. Она спросила Дмитрия, зачем он пришел. Вроде как в жилище он проник не против ее воли. Дальше произошла перепалка, в ходе которой, как она считает, он ее схватил за горло, поставил на колени, обрезал волосы. По его показаниям, ножницы лежали в кармане, так как он развешивал объявления о продаже щебня. Они случайно попались под руку. Показания сводятся к тому, что бывшей жене волосы он отрезал в припадке ревности и действовал в состоянии аффекта. При этом он ее не бил, за горло не хватал, руками не касался, а только унизил. Это статья 117 УК РФ «Истязание», - говорит Виталий Черных.

Изначально Дмитрий Гранкин утверждал, в том числе и в СМИ, что Екатерина вообще сама попросила сделать ей прическу. Мужчина согласился и состриг волосы покороче. Адвокат посоветовал ему отказаться от этой версии.

СКАЗАЛ, ЧТО САМ БУДЕТ ВЫБИРАТЬ НОВОГО ИЗБРАННИКА ДЛЯ БЫВШЕЙ ЖЕНЫ

Далее, как следует из показаний Дмитрия Гранкина, ворвался любовник, которого он начал бить по лицу открытой ладонью. Пощечины подозреваемый надавал оппоненту и в лифте.

- Что касается любовника, то наша версия такая: бил открытой ладонью по лицу, негодуя, как такой нахал мог посметь к матери троих детей заваливаться. Тот ничего не говорил, укрывался руками и на побои никак не реагировал. Спустились на лифте, разошлись по-приятельски. Тот сел в машину и уехал. Нога у него при этом была целая. Где он ее сломал, неизвестно.

Как Гранкин рассказывал адвокату, вскоре после ЧП, ему позвонил любовник бывшей жены. Он заявил, что Екатерину любит, и попросил «не мешать создавать семью».

- Мой подзащитный ответил: «Ты ей не подходишь. Я буду сам выбирать ей будущего кавалера». Ухажер остался этим крайне недоволен, а супруга была в бешенстве и страхе за себя, детей, - резюмировал адвокат.

После дачи показаний Гранкина отпустили. Но при первом же требовании он будет обязан явиться для дальнейших следственных действий. «Комсомолка» будет следить за этой историей.

