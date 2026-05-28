Квартиры для сдачи в аренду больше невыгодны: куда вложить свободные деньги

Как отмечают эксперты, курортная недвижимость в близких к месту собственного проживания локациях – это новый тренд

Во вторник, 27 мая, в пресс-центре «Комсомольской правды Екатеринбург» прошел круглый стол по теме «Недвижимость, как инвестиционный актив». Эксперты Уральской палаты недвижимости (УПН) и директор по продажам инвестиционных юнитов курорта «Аракай» обсудили вопросы, актуальные для частных инвесторов.

ТРЕНД НА ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Один из первых вопросов касался нового тренда, наметившегося три года назад. Если раньше частные инвесторы стремились на свободные деньги купить вторую квартиру, чтобы сдавать ее в аренду, то теперь они активнее вкладываются именно в коммерческую недвижимость.

– Коммерческая недвижимость – это продукт, который дает больше доходности, – говорит президент УПН Василий Олейников.

Как отметил председатель Комитета по коммерческой недвижимости УПН Игорь Стахеев, квартира дает доходность в 3-5% годовых, а коммерческая недвижимость в 7-10%. И частный инвестор все чаше ищет точки вложения средств в коммерческую недвижимость. При этом наметившийся тренд не затрагивает, например, складские помещения. Непрофессионалам в сфере недвижимости они по-прежнему недоступны.

– Складская и промышленная недвижимость это направление, куда частный непрофессиональный пока инвестор не идет, – говорит Игорь Стахеев. – Точка входа здесь – от 50 миллионов рублей. Простой человек не рискнет купить себе склад и попытаться сдать его в аренду.

Одним из вариантов инвестиций, доступных рядовому инвестору, участники круглого стола назвали вложения в курортную недвижимость. За 5,9 миллионов рублей инвестор может приобрести номер в отеле 4 звезды и получать арендный доход с этого номера. Но вложения могут начинаться и с меньшей суммы.

– Благодаря инвестиционным платформам (с одной из них мы работаем), у частного инвестора есть возможность инвестировать в курортную недвижимость даже в случае, если у него есть всего 215 тысяч рублей, – говорит директор по продажам инвестиционных юнитов курорта «Аракай» Димитрий Матвиенко.

Это работает так: акционерное общество ставит перед собой задачу выкупить гостиничные номера и поставить их к себе на баланс, но инвестиции для покупки этих гостиничных номеров АО получает от обычных инвесторов, каждый из которых купил одну и более акций. Одна акция эквивалентна стоимости кв.метра и равна 215 000 рублей.

Таким образом, акционерное общество с помощью сотен и тысяч инвесторов собирает нужную сумму на покупку гостиничных номеров и ставит их к себе на баланс, а каждый инвестор, который приобрел акции этого акционерного общества, получает доход пропорционально своим вложениям.

РЫНОК В ПОИСКАХ НОВОГО РАВНОВЕСИЯ

Как отметил Димитрий Матвиенко при выборе проекта на рынке курортной недвижимости, важно обратить внимание на два момента. Во-первых, расположен ли объект в локации, где будет максимальный спрос. Во-вторых, есть ли в команде проекта большие компании, заинтересованные в успехе.

– Большие компании - такие же инвесторы, которые оценивают инвестиционную привлекательность проекта. При этом объем их инвестиций исчисляется миллиардами – говорит Димитрий Матвиенко. – Если в команде проекта есть большие игроки, то обычному инвестору становится спокойнее. Он понимает, что успех закономерен.

Игорь Стахеев также обратил внимание на то, что курортная недвижимость рядом с Екатеринбургом только начинает развиваться, поэтому шансов на удачный проект гораздо больше, но при этом оператор проекта должен четко понимать, что он строит и какова финансовая модель получения дохода.

– Курортная недвижимость в близких к месту собственного проживания локациях – это новый тренд, – добавил Василий Олейников.

От темы рисков разговор сместился к вопросу о доходности коммерческой недвижимости. Участники Круглого стола отметили, что уже названная цифра в 7-10% не максимальная и профессиональные игроки рынка при вложении в наиболее рискованные объекты, требующие ремонта, могут получать и 20-25 % годовых.

– У некоторых моих клиентов есть проекты, когда доходность достигала 30–40% в год. Но чтобы поймать такую возможность, нужна действительно экспертная оценка объекта, – прокомментировал Игорь Стахеев.

В целом же в 2026 году наметился тренд на поиск нового равновесия. С прошлого года перестали расти ставки аренды.

– По данным четвертого квартала 2025 года ставки с учетом всех расходов составили 2890 рублей за квадратный метр класса А. Это рост на 14% в год. Для класса B+ ставки составили 1900 рублей. Это рост на 13%. И 1710 рублей для класса B. Рост на 4%, – привёл статистику Василий Олейников.

«СЧИТАЮ, ЧТО У НАС БУДЕТ ТОЛЬКО РОСТ»

Прогнозы на будущее эксперты дают позитивные. Участники встречи напомнили, что по строительству Екатеринбург сейчас находится на третьем месте в стране, уступая лишь Москве и Краснодару.

– Это тренд, который тянет за собой все остальное – вторичный рынок, ИЖС, коммерческую недвижимость, рынок аренды. У нас 186 застройщиков. Город растет, это очень важно, – сказал Василий Олейников. – Я считаю, что у нас будет только рост.

Другое наблюдение – к окончанию строительства жилых комплексов вся коммерческая недвижимость в них, как правило, уже распродана на 100%.

– Выход находится всегда, – говорит Игорь Стахеев. – Вспомните 2021 год. Все говорили, что офисным центрам конец, так как все теперь из дома работать будут. Но сейчас в них лишь от 2 до 6% вакантных площадей, так как люди вернулись на работу в офисы.

В свою очередь представитель курорта «Аракай» Димитрий Матвиенко рассказал о возможностях развития курортной недвижимости.

– Все текущие вводные дают нам основание полагать, что тренд «курорт у дома» будет продолжать набирать обороты, а это значит, нам нужно увеличивать масштаб проекта. Сейчас у курорта есть первая и вторая очередь, и наша локация позволяет планировать развитие третьей очереди. К экосистеме курорта «Аракай» присоединится горнолыжный комплекс «Гора Воронина», – сказал Димитрий Матвиенко.

Также эксперты отметили, что прогнозируемое уменьшение процентной ставки повлияет и на рынок коммерческой недвижимости. Оно станет одним из драйверов, отражающихся на коммерции.